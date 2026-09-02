Morte Noemi Impellizzeri, il papà non crede al suicidio e difende l'amico indagato: "Lo conosco da una vita"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il papà di Noemi Impellizzeri, trovata impiccata nella sua abitazione in fiamme a Riposto, non crede all’ipotesi del suicidio, ma difende l’amico della figlia, indagato, che conosce “da una vita”: “Per come lo conosco io, non avrebbe mai compiuto un gesto del genere, è un tipo mite”, ha detto.

Perché il papà di Noemi Impellizzeri non crede al suicidio della figlia

Il papà di Noemi Impellizzeri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione Mediaset Morning News. L’uomo ha spiegato di non credere all’ipotesi del suicidio: “Mia figlia non aveva mai tentato il suicidio in precedenza, assolutamente. Era allegra, lo dicono tutti”.

Poi ha raccontato ancora: “Era una ragazza piena di vita, le piaceva andare in giro, divertirsi, andare al mare, giocare, dipingere, ballare. È diventata mamma troppo presto, a 18 anni ha avuto due gemelli e poi un’altra bambina. Questo ruolo le è sfuggito un po’ ma c’eravamo noi, io e mia moglie, mia suocera, mia cognata, gli zii… Noemi si era un po’ defilata”.

Il papà ha tenuto a precisare: “Non l’abbiamo abbandonata come qualcuno dice. Aveva la casa dei nonni, ci sentivamo ogni giorno, a volte no perché lei magari andava a dormire la mattina presto e il giorno dormiva. Aveva una vita un po’ ‘sballata’, come quella dei ragazzi di oggi, che la notte sono in giro e di giorno dormono. A volte capitava che per un giorno non ci sentivamo, ma poi subito messaggiava”.

Il papà di Noemi Impellizzeri difende l’amico della figlia indagato

Così come non crede alla pista del suicidio, il papà di Noemi Impellizzeri non ritiene che a uccidere la figlia possa essere stato Tony, l’amico indagato.

A tal proposito ha dichiarato: “Lo conosciamo da una vita, ma come amico. Frequentava anche l’altra sorella, che adesso è in Germania per lavoro”.

Poi aveva aggiunto: “Per come lo conosco io, non avrebbe mai compiuto un gesto del genere, è un tipo mite“.

Il racconto dell’amico di Noemi Impellizzeri

Proprio a Morning News, nei giorni scorsi, l’amico di Noemi Impellizzeri aveva raccontato che nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 agosto (la ragazza è stata trovata senza vita all’alba di domenica 23 agosto) lei gli avrebbe confidato la volontà di uccidersi. Lui, però, non le aveva creduto: “Se avessi pensato che le sue intenzioni fossero serie sarei scappato da lei per fare il possibile”.

L’uomo ha anche raccontato che, poco prima che i vigili del fuoco scoprissero il cadavere della ragazza, lui era già stato nell’abitazione dell’amica, trovandola impiccata.

Anziché chiamare i soccorsi, ha raccontato di aver provato a mettersi in contatto con la famiglia di Noemi, senza successo: “Non ho pensato a chiamare i soccorsi perché avevo già problemi con la mia famiglia. (…) Per la promessa che avevo fatto ai miei figli, cioè che lì non sarei più andato, non volevo che venisse il mio nome fuori”.