Morte Noemi Impellizzeri, l'amica Francesca parla di "una persona inquietante, Mister X, ha le ore contate"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Noemi Impellizzeri “era una ragazza solare, ma fragile“, e aveva “delle frequentazioni” tra le quali ci sarebbe “una persona molto inquietante“. Lo dice Francesca, un’amica della 34enne trovata morta impiccata, nella sua casa in fiamme, il 23 agosto a Riposto (Catania). La donna, in collegamento con lo studio di Ore14, rivela che questo presunto personaggio avrebbe “le ore contate“, specialmente dopo i rilievi del Ris. Francesca, tuttavia, ignora il motivo per cui quest’uomo – che lei definisce “Mister X” – avrebbe ucciso Noemi.

La “persona molto inquietante”

Giovedì 17 settembre le telecamere di Ore 14 hanno raggiunto Francesca, a Riposto (Catania), un’amica di Noemi Impellizzeri. La donna ha rivelato che la 34enne “era una ragazza solare, ma fragile”.

Ha aggiunto, inoltre, che Noemi aveva “delle frequentazioni”, tra cui quella con “una persona molto inquietante”.

Secondo Francesca, questa persona avrebbe “le ore contate”, ma non è stata in grado di svelare il motivo per cui quest’uomo misterioso, di cui non si è sentita di svelare l’identità a parte un fittizio “Mister X“, potrebbe aver fatto del male alla sua amica.

“Farebbe bene se si costituisse”, ha aggiunto, riferendosi anche ai rilievi effettuati dal Ris nell’abitazione di via Circumvallazione dove si è consumata la tragedia.

Francesca mai sentita dagli inquirenti, l’appello di Salvo Sottile

Salvo Sottile, dallo studio, l’ha incalzata chiedendole se abbia mai raccontato questa versione agli inquirenti, o se i carabinieri l’abbiano mai convocata in caserma.

“No“, ha risposto Francesca, quindi il conduttore ha rivolto un appello ai militari affinché la convochino per raccogliere la sua testimonianza.

Il ruolo di Tony Proietto nel giallo di Noemi Impellizzeri

Nel dramma della morte di Noemi Impellizzeri, l’unico indagato è Tony Proietto. L’uomo era un amico della 34enne. Agli inquirenti Proietto ha raccontato di aver visto l’ultima volta Noemi il 21 agosto, quando la ragazza lo ha raggiunto a Giarre (Catania), dove l’uomo vive, per chiedergli un posto per dormire.

Proietto l’avrebbe riaccompagnata a Riposto, ma verso le 4:30 del mattino la donna lo avrebbe videochiamato annunciando la sua intenzione di togliersi la vita. L’uomo, secondo la sua versione, non si sarebbe preoccupato in quanto la donna avrebbe manifestato altre volte questa volontà, ma il 23 agosto si è presentato presso l’abitazione della donna preoccupato per i lunghi silenzi.

Lì avrebbe trovato Noemi impiccata a una trave della cucina, ma senza avvertire un principio di incendio. Quindi si sarebbe allontanato per chiedere aiuto al fratello della donna, invano, per poi tornare in via Circumvallazione insieme alla madre della ragazza trovandovi i vigili del fuoco intenti a spegnere l’incendio. Secondo Tony Proietto, la morte di Noemi sarebbe un gesto volontario.