Morte Noemi Impellizzeri, rabbia della mamma e i dubbi: "Film dell'orrore e follia, penso ci sia un complice"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non si dà pace Rosa Sturiale, la madre di Noemi Impellizzeri, sulla morte della figlia. Non solo è convinta che non si sia trattato di un suicidio, riferendosi anche ai risultati dell’autopsia, ma sostiene che in quella casa vi fossero almeno due persone. Lo dice durante un’intervista rilasciata per Dentro la Notizia, mentre nell’abitazione di Riposto (Catania) in cui si è consumata la tragedia sono in corso dei nuovi accertamenti che, si dice, potrebbero portare alla svolta.

Il dubbio sul complice

Chi ha ucciso Noemi, qualora si accertasse che sia stato un omicidio? E quanti erano? Rosa Sturiale, intervistata da un’inviata di Dentro la Notizia, esprime i suoi dubbi sull’esistenza di un complice.

Chi ha ucciso la figlia, secondo la donna, potrebbe aver inscenato il suicidio strangolandola, per poi simulare l’impiccagione e successivamente, con l’aiuto di qualcuno, avrebbe dato fuoco all’abitazione di via Circumvallazione.

La donna ha visitato l’abitazione in cui si è consumata la tragedia ma, racconta, il suo cuore non ha resistito a quello scenario. “I Ris sono tornati, ci sarà un perché”.

Mercoledì 30 settembre, infatti, i militari del Ris di Messina sono tornati in quella casa e hanno concentrato la loro attenzione su tracce organiche che potrebbero contenere del Dna utile alle indagini.

Il punto delle indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri

Salvatore Spitaleri, biologo forense e criminalista, ha riferito alle telecamere di Dentro la Notizia che all’interno dell’abitazione i Ris hanno cercato “tracce biologiche e tracce chimiche”.

Più dettagli arrivano da Luca Chianelli, un altro criminalista presente durante i rilievi, che ha affermato che gli accertamenti si sono concentrati “prevalentemente in cucina”, dove quanto rilevato “conferma il dato autoptico, quindi un’attività di manipolazione della scena“.

La messinscena

L’autopsia, infatti, ha permesso di individuare lesioni da strangolamento sul collo della 34enne, nonché l’assenza di tracce di fumo nella trachea e nelle narici del cadavere. Ciò significherebbe che Noemi era già morta prima dell’impiccagione, ma soprattutto durante l’incendio scoppiato alle 4:30 del 23 agosto nella sua abitazione.

Inoltre, l’avvocato Angelo Patanè, che assiste la famiglia di Noemi, fa sapere che sulla maglietta indossata dalla 34enne al momento della morte sarebbero state rinvenute tracce di sangue. Per il momento, l’unico indagato per la morte di Noemi Impellizzeri resta Tony Proietto, l’amico di Giarre che per primo avrebbe scoperto il cadavere della ragazza, ma in un momento in cui nella casa non era ancora divampato l’incendio. L’uomo si dichiara estraneo ai fatti.