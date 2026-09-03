Morte Noemi Impellizzeri, sequestrato un furgoncino dell'amico indagato: cosa cercano gli uomini del Ris

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le indagini dei RIS si sono spostate dalla casa di Noemi Impellizzeri, dove è stata trovata morta in seguito a una chiamata per incendio, a un furgoncino. Il mezzo, di proprietà dell’unico indagato, è stato sequestrato e sottoposto ad analisi. Tony Proietto continua a dichiararsi estraneo ai fatti e sostiene l’ipotesi del suicidio di Noemi. Sappiamo invece che la famiglia punta il dito contro l’indagato e rifiuta l’idea che la donna si sia tolta la vita.

Sequestrato il furgone di Tony Proietto

Nella giornata di mercoledì 2 settembre, il RIS ha analizzato la casa di Noemi Impellizzeri a Riposto. Un’indagine lunga, che è proseguita fino alle 22:00 e che è ripresa la mattina di giovedì 3 settembre non nell’abitazione, ma su un furgoncino. Infatti, il pubblico ministero che si occupa dell’indagine ha chiesto il sequestro di un veicolo appartenente all’unico indagato, il presunto ex o amico di Noemi.

Tony Proietto infatti sarebbe il proprietario di questo furgone, con il quale svolge le sue attività di manovale. Nella mattinata i carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’uomo e hanno sottoposto a sequestro il veicolo, per poi portarlo in caserma e iniziare le analisi. Si attendono i risultati.

Ivan Maria Siragusa, avvocato di Proietto, ha parlato di un “atto consequenziale” delle attività del RIS e di “complettezza dell’attività istruttoria”. Secondo l’avvocato, l’uomo ha fornito anche dettagli utili, collaborando durante il sequestro del veicolo con gli agenti.

Il rapporto tra Proietto e la vittima

La morte di Noemi Impellizzeri presenta ancora diverse ombre da chiarire, una tra queste il rapporto con questo presunto fidanzato, ex fidanzato o amico. Non è chiaro infatti quale fosse il legame tra la vittima e l’unico indagato.

L’uomo dice di essere innocente e nega di essere stato, anche in passato, il fidanzato di Noemi. Racconta di un’amicizia e sostiene che forse Noemi provava qualcosa per lui. Ha anche fornito la propria ricostruzione dei fatti, dato che sarebbe stato proprio Tony a ritrovare Noemi senza vita nella sua abitazione.

Secondo l’uomo, visto che la donna non rispondeva al cellulare, è andato a cercarla. Dal suo racconto non emerge alcun principio di incendio, avvenimento che diverse ore dopo ha permesso ai vigili del fuoco, chiamati dai vicini, di scoprire il corpo di Noemi.

Il ritrovamento

Proietto ha raccontato che quando è entrato in casa ha visto la donna impiccata con una corda. Ricorda un dettaglio, ovvero i piedi viola, e da questo avrebbe capito che era morta già da molto tempo. Quindi per lei non c’era più nulla da fare e non avrebbe tentato di toccare il corpo.

A quel punto, invece di chiamare il numero di emergenza, ha tentato di contattare la madre e poi il fratello. In nessuno dei due casi ha ricevuto risposta o aiuto in quella situazione, e quindi l’uomo se ne sarebbe andato.

Infatti, come abbiamo già detto, il corpo è stato scoperto soltanto in seguito all’incendio. Per Proietto la colpa sarebbe di un presunto nuovo fidanzato di Noemi con il quale era recentemente iniziata una relazione.