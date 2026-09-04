Morte Noemi Impellizzeri, spunta un altro uomo misterioso: il dettaglio sul rifiuto di tornare a casa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Svolta nel caso della morte di Noemi Impellizzeri. Sarebbero ora tre i nomi maschili che ruotano attorno alla donna e che potrebbero essere responsabili di quello che la famiglia rifiuta di considerare un suicidio. Infatti, oltre al nome del cosiddetto “amico speciale”, un uomo è stato ascoltato dai carabinieri e un altro ancora sarebbe ora al vaglio. Proietto, ancora unico indagato, avrebbe raccontato che Noemi si era rivolta a lui per non rientrare in casa, forse temendo un’aggressione.

Altre due persone nel mirino

Sulla morte di Noemi Impellizzeri si continua a indagare. Spunta l’ipotesi di una nuova relazione, come aveva anticipato l’unico indagato Proietto, con un uomo con il quale la donna avrebbe convissuto in un’altra casa e in un altro comune.

Secondo quanto si è scoperto, Noemi si era incontrata proprio con questa nuova frequenza nell’ultimo giorno in cui è stata vista in vita.

Oltre al cosiddetto “amico speciale”, spuntano quindi altri due uomini. Una persona è stata identificata ed è già stata ascoltata dai carabinieri in un lungo colloquio, mentre l’altra resta al vaglio.

La richiesta a Proietto

Dal racconto dell’avvocato dell’indagato emergerebbe un dettaglio nello scambio tra Noemi e Tony. La donna infatti sarebbe stata accompagnata da uno dei due uomini al vaglio dei carabinieri direttamente a casa di Proietto.

Potrebbe essere stata proprio Noemi a dare l’indirizzo perché, come ricorda l’avvocato facendosi portavoce del suo assistito, avrebbe chiesto all’amico di dormire da lui.

Proietto però avrebbe rifiutato, considerando la situazione in casa, e l’avrebbe riaccompagnata nella sua abitazione, la stessa dove poi è stata trovata senza vita a seguito di un allarme scattato per un incendio in corso.

Le indagini

Anche se il padre di Noemi crede all’ipotesi del suicidio, i carabinieri stanno proseguendo le indagini. Qualcosa non torna, in particolare il racconto di Tony Proietto, che è cambiato nel corso dei giorni.

Anche se, come ricorda l’avvocato, l’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati ed è stato sequestrato il suo furgoncino per atto dovuto, resta comunque uno dei nomi centrali nell’indagine, perché avrebbe visto il corpo della donna senza chiamare i soccorsi.