Morte Papa Francesco, il dolore della cugina Carla Rabezzana di Asti: le ultime parole del pontefice

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La morte di Papa Francesco ha lasciato un segno profondo anche a Portacomaro (Asti), il piccolo paese d’origine degli avi di Jorge Mario Bergoglio. In prima fila c’è la cugina 94enne Carla Rabezzana, legatissima al pontefice. Nella casa in cui lo aveva accolto nel 2022 per festeggiare i suoi 90 anni, oggi ha raccontato ai giornalisti l’ultima, tenera telefonata con il Papa, fatta pochi giorni prima della sua morte.

Il dolore della cugina Carla per la morte di Papa Francesco

“L’ho sentito in settimana, gli ho raccontato che mi ero rotta un piede e lui mi ha detto: meno male che non ti sei rotta la testa”. Carla Rabezzana, cugina di secondo grado del pontefice, trattiene a fatica le lacrime nel ripercorrere il ricordo e raccontarlo ad Ansa.

“Aveva la voce roca, ma mi ha rassicurato. Diceva che era solo un raffreddore“, ha raccontato.

Fonte foto: ANSA

Carla Rabezzana, cugina di Papa Francesco, nella sua casa di Portacomaro (Asti)

“Quel giorno del mio compleanno è stato il più bello della mia vita. Siamo rimasti molto legati, ci sentivamo spesso”, ha aggiunto Rabezzana.

Il dolore è tanto che Carla non riesce a parlare a lungo: “Non ho nemmeno la forza di parlare. Ho troppi ricordi belli con lui. È un vuoto immenso”.

Le origini italiane del Papa: da Portacomaro all’Argentina

Papa Francesco è sempre rimasto legato alle sue radici italiane. Nato a Buenos Aires nel 1936, era figlio di emigranti piemontesi partiti per l’Argentina nel 1929. Il nonno Giovanni fu battezzato a Portacomaro, così come molti altri membri della famiglia Bergoglio.

Negli archivi della parrocchia di San Bartolomeo sono ancora conservati i certificati di battesimo dei suoi antenati. Il padre del Papa, Mario Bergoglio, era nato a Torino. La madre, Maria Regina Sivori, aveva origini liguri e piemontesi.

Bandiere a mezz’asta per la morte di Papa Francesco

Nel piccolo paese in provincia di Asti, il lutto è visibile ovunque. Le bandiere sono state abbassate a mezz’asta dal vicesindaco Davide Goia. Il parroco, don Luigino Trinchero, ha annunciato la morte del Papa ai fedeli durante la messa: “In chiesa c’è stato sgomento e commozione”.

Papa Francesco aveva visitato Portacomaro l’ultima volta nel novembre 2022, proprio per il compleanno della cugina Carla.

Una visita privata, semplice, a conferma del legame mai reciso con le sue origini. Qui è nato l’uomo prima ancora del pontefice: Giorgio, come lo chiamavano i parenti. E qui resterà sempre il suo ricordo.