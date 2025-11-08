Morte Peppe Vessicchio, le reazioni del mondo della politica e dello spettacolo: Meloni, Salvini e Fazio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La morte di Peppe Vessicchio ha suscitato un’ondata di reazioni nel mondo dello spettacolo e della politica. Fabio Fazio si è detto “incredulo” per la notizia, mentre Carlo Conti lo ha definito una “istituzione”. Tra i politici sono arrivati gli omaggi di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Oltre, ovviamente, a migliaia di messaggi dei fan sui social.

Fazio: “Aspettavo Vessicchio in trasmissione”

“Sono incredulo e sconvolto. Lo aspettavo per il libro su Mozart a Che Tempo Che Fa. Si è preoccupato di avvisarmi che avrebbe rimandato di un paio di settimane per una brutta tosse, con la consueta gentilezza”, ha detto Fabio Fazio all’ANSA. Il conduttore lo ha definito “un uomo dolce e gentile, un amico e un grande musicista” parlando di “stima sincera e amicizia autentica”.

“Non ci credo. Non ci voglio credere. Tesoro musica bella”, è il commento di Luciana Littizzetto su Instagram. Nell’edizione 2013 di Sanremo Vessicchio esaudì il desiderio di Littizzetto e si fece tagliare un pezzo di barba in diretta tv.

IPA

Peppe Vessicchio a Sanremo

Morte Vessicchio, le reazioni di Mentana, De Laurentiis, Manfredi e Conti

Enrico Mentana, diretto del Tg di La7, ha omaggiato Peppe Vessicchio su Instagram postando una foto del direttore d’orchestra: “In un ambiente in cui certo non sono mai mancate gelosie e rivalità lui è stato un elemento di equilibrio, un esempio di professionalità, un antidoto al divismo, un uomo perbene, disponibile e sereno”.

Su Twitter è arrivata la reazione del calcio Napoli e del presidente De Laurentiis, che hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di un “indimenticabile direttore d’orchestra e grande tifoso azzurro”. Sui social è arrivata la reazione anche del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Nato a Napoli, amava la città e continuava a formare molti talenti della nostra terra. Con Napoli Città della Musica sapremo rendergli omaggio”.

Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo, ha definito Vessicchio “un grande protagonista del festival di Sanremo e della musica italiana”, parlando di “istituzione” grazie al suo carattere, carisma e professionalità e ricordando il tempo speso insieme anche nella produzione dello Zecchino d’Oro.

La politica ricorda il maestro Peppe Vessicchio

Il mondo della politica non manca tra le reazioni e gli omaggi al maestro Peppe Vessicchio. Giuseppe Conte, il leader del M5s, ha parlato di “grande lutto per il mondo della musica e per tutti noi, che colpisce i nostri ricordi comuni di tanti Sanremo in famiglia con la sua maestria e la sua simpatia a farci compagnia”.

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Maestro Giuseppe Vessicchio. Il nostro Paese perde un grande direttore d’orchestra, tra i più amati dagli italiani. La mia vicinanza ai suoi familiari e a chi ne ha condiviso il percorso artistico”, ha detto il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha definito Vessicchio “una figura amatissima e simbolo della tradizione musicale italiana”, mentre il ministro degli Esteri Tajani ha parlato di “icona del festival di Sanremo”.

“Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. ‘Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio’ non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio”, ha scritto su X la premier Giorgia Meloni. “Addio al Maestro Peppe Vessicchio. Un grande della musica italiana. Sanremo non sarà più lo stesso senza il suo sorriso. Una preghiera”, sono le parole del ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

I messaggi di Amadeus e Fiorello

“La scomparsa del Maestro Vessicchio è per me un dolore forte e improvviso. Ci conoscevamo da 30 anni e fino a pochi giorni fa abbiamo riso e scherzato, in onda e dietro le quinte. Mancherai tanto a tutti. Ciao Peppe” ha scritto Amadeus su Instagram. Poche ma sentite parole da Fiorello: “Ti abbiamo amato tutti. Ciao maestro”. “Buon viaggio Maestro. Ti ho voluto tanto bene” con questo messaggio lo ha salutato Paolo Bonolis.