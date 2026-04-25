Morte per ricina a Pietracatella, nel sangue valori 250 volte letali e c'è la pista del doppio avvelenamento

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emergono nuovi dettagli sul caso di Pietracatella, dove, durante le feste natalizie, mamma e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, sono state avvelenate con la ricina, in quello che ora è considerato un duplice omicidio. Le analisi degli esperti hanno trovato nel loro sangue valori 250 volte più alti della soglia letale. Inoltre, potrebbero essere state avvelenate per due volte.

Morte avvelenate per ricina a Pietracatella, le novità

Si avvicina sempre più il punto di svolta nelle indagini sulla morte a Pietracatella di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita, avvelenate dall’assunzione di ricina.

I risultati delle analisi del Centro antiveleni Maugeri di Pavia hanno confermato come tutti i loro campioni di sangue fossero positivi alla sostanza e come la concentrazione della tossina fosse compatibile con un quadro di intossicazione grave e acuta.

Valori altissimi e doppio avvelenamento: la ricostruzione

Insomma, la quantità di ricina presente nelle loro analisi non era indifferente. Come riporta Repubblica, nel sangue delle due donne – ma non in quello del padre – c’erano valori 250 volte superiori a quello letale. Un quantitativo di veleno ingerito che è pari a quello contenuto in almeno otto semi della pianta di ricinus communis, tipica delle campagne del Molise.

Ma c’è di più perché prende corpo l’ipotesi che Antonella e Sara siano state avvelenate due volte, prima di Natale e poi il 26 dicembre, al loro rientro a casa dopo le prime cure in ospedale. A confermare questa pista sarebbe il fatto che Il loro quadro clinico del 27 dicembre fosse molto diverso e non sovrapponibile a quello osservato il giorno prima.

La ricostruzione dei medici che le hanno soccorse – e che sono indagati per omicidio colposo – sottolinea quindi come le loro prime cure fossero risultate efficaci, tanto da spingere le due donne a chiedere di tornare a casa, viste le condizioni di salute ormai migliorate dopo quella che si credeva fosse una semplice infezione alimentare. La nuova pista spinge ora a credere che, una volta tornate a casa, le due possano essere state di nuovo avvelenate.

Le indagini

Fondamentale nelle indagini sarà capire quindi chi e come abbia estratto la polvere tossica, procedimento complicato e per cui servono macchinari specifici come quelli presenti nell’istituto professionale agrario di Riccia. A esso gli inquirenti sono arrivati su input di alcuni testimoni. Sta di fatto che, come confermato dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, si procede per duplice omicidio premeditato anche se il fascicolo resta contro ignoti, con Gianni Di Vita e l’altra sua figlia Alice che restano parti offese.

Il primo è risultato negativo alla ricina anche se potrebbe comunque essere stato avvelenato anche lui, anche se in quantità minore. Non avendo mai avuto condizioni critiche, il suo campione di sangue è stato prelevato solo il 28 dicembre ed esaminato solo due mesi dopo, dopo non essere stato conservato adeguatamente. La ricina, quindi, potrebbe essere stata smaltita o essersi degradata.

Anche la seconda – Alice Di Vita – è finita al centro delle indagini, ma non perché sospettata. Il suo cellulare, infatti, è stato sequestrato in quanto gli inquirenti sperano di trovare nelle sue chat con undici tra familiari e amici, e negli appunti sul menu di quei giorni, novità o discrepanze con quanto da essi testimoniato.