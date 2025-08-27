Morte Silvana Damato, dai rilievi col luminol in casa trovate tracce di sangue: possibile svolta nel caso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Possibile svolta nel caso della morte di Silvana Damato, la tabaccaia in pensione di 69 anni trovata senza vita lo scorso 8 agosto nella vasca da bagno della sua abitazione di Bruzzano. Il sopralluogo effettuato dai Ris rafforzerebbe l’ipotesi che dietro al decesso ci sia un delitto: sono state trovate tracce di sangue che saranno analizzate in laboratorio. Si indaga per omicidio.

Morte Silvana Damato: gli ultimi sviluppi

Il sopralluogo effettuato dai Ris di Parma nella giornata di martedì 26 agosto, anche con l’ausilio del Luminol, ha evidenziato alcune tracce di sangue che dovranno essere analizzate in laboratorio. Le tracce di sangue erano emerse anche nel primo sopralluogo dei carabinieri.

Le macchie, come si legge sul Corriere della Sera, non sarebbero così estese da chiarire se la donna sia stata uccisa ma il sopralluogo, rafforzerebbe l’ipotesi del delitto, anche se il test non ha modificato di molto lo scenario delle indagini.

I carabinieri nei pressi dell’abitazione di Silvana Damato.

Morte Silvana Damato: la scoperta del cadavere

Silvana Damato è stata trovata con la faccia all’insù nella vasca da bagno piena d’acqua, coi rubinetti spenti. Indossava una vestaglia.

L’autopsia non ha chiarito le cause della morte, ma ha evidenziato una ferita sul collo giudicata non letale. Potrebbe, però, aver provocato un’emorragia interna. Nel corso delle prime ispezioni nell’appartamento non sarebbero state trovate lame sporche di sangue.

Sul volto della donna sono stati trovati alcuni ematomi, che potrebbero essere riconducibili sia a un’aggressione che a una caduta.

La porta di casa era chiusa e l’abitazione non presentava segni di effrazione. I vigili del fuoco si sono dovuti calare dal tetto per entrare nell’appartamento, situato al sesto piano di un palazzo popolare in via Bisnati a Bruzzano. Le chiavi di casa non sono state trovate.

Morte Silvana Damato: le indagini

Sul caso Silvana Damato si indaga per omicidio. Nei primissimi giorni dopo il ritrovamento del cadavere erano stati ascoltati gli amici della donna, con cui era solita giocare a carte. Avrebbe dovuto farlo anche nel pomeriggio dell’8 agosto, ma non si è presentata alla caffetteria dove si incontravano per giocare a burraco. I cinque della comitiva, preoccupati dalla sua assenza, erano andati in via Bisnati. Visto che nessuno rispondeva al campanello, hanno lanciato l’allarme.

Una delle ultime immagini in vita di Silvana Damato è stata ripresa da una telecamera all’uscita di un supermercato attorno a mezzogiorno dell’8 agosto. La spesa è stata ritrovata in casa. La sua bicicletta era legata alla rastrelliera.

Le indagini sul caso Damato hanno anche approfondito la vita privata della 69enne: divorziata da trent’anni, aveva due nipoti, una figlia e un fratello con cui però i contatti non sarebbero stati frequenti.