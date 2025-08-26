Morte Silvana Damato, luminol in casa dell'ex tabaccaia per risolvere il caso tra misteri e ipotesi omicidio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Ris di Parma utilizzerà il luminol all’interno dell’appartamento di Silvana Damato, ex tabaccaia della Stazione Centrale di Milano trovata morta nella propria vasca da bagno. I carabinieri stanno cercando tracce di sangue all’interno dell’appartamento della 69enne, sperando che queste possano dare indicazioni sulla dinamica della morte della donna.

Il luminol in casa di Silvana Damato

I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di Parma utilizzeranno il luminol per cercare tracce residue di sangue nella casa di Silvana Damato, ex tabaccaia della Stazione Centrale di Milano trovata morta nella propria vasca da bagno lo scorso 8 agosto.

Il luminol (nome scientifico 5-ammino-2,3-diidro-1,4-ftalazindione) è un composto chimico che emette una luminescenza quando entra in contatto con alcune sostanze, tra cui l’emoglobina, contenuta nel sangue.

Carabinieri davanti al palazzo dove abitava Silvana Damato

Viene utilizzato nelle investigazioni scientifiche per trovare tracce ematiche anche dopo che le macchie più evidenti sono state lavate.

Le chiavi di casa mancanti

L’utilizzo del luminol nell’appartamento di Silvana Damato segue quella che al momento sembra essere l’unica ricostruzione che spiegherebbe con un omicidio la morte della donna.

I carabinieri hanno infatti notato che, dall’appartamento della 69enne, mancano le chiavi. Un dettaglio strano, visto che Damato, l’8 agosto, era rientrata a casa dopo aver fatto la spesa.

L’ipotesi principale quindi suppone che l’assassino possa aver ucciso la donna per poi ripulire attentamente la casa da ogni traccia di sangue visibile. Sarebbe quindi uscito chiudendo la porta e portando via le chiavi.

Cosa sappiamo della morte di Silvana Damato

Lo scorso 8 agosto alcuni amici di Silvana Damato hanno le autorità, preoccupati perché la donna non si era presentata a un appuntamento. I vigili del fuoco hanno forzato la porta dell’appartamento di Bruzzano, a nord di Milano, dove la 69enne abitava e l’hanno trovata morta nella vasca da bagno piena d’acqua.

La donna era parzialmente svestita e presentava diverse ferite. La principale era al collo, inflitta da uno strumento appuntito ma poco profonda ed estesa. Damato presentava poi alcuni ematomi al volto, compatibili sia con un pestaggio, sia con una caduta. Nessuna di queste ferite è di per sé letale.

Damato era divorziata da 30 anni, aveva due nipoti, una figlia e un fratello con i quali aveva contatti poco frequenti. Nella sua casa non c’erano segni di infrazione o rapina.