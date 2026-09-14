Morte Simona Cinà, i dubbi dell'avvocato Antonio Ingroia sulle indagini: "Ci sono lacune evidenti"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A fine luglio 2026, per la morte di Simona Cinà, la pallavolista 21enne annegata in piscina a Bagheria durante un party tra l’1 e il 2 agosto 2025, la Procura di Termini Imerese ha depositato richiesta di archiviazione. Nelle scorse ore, gli avvocati della famiglia della ragazza deceduta, Antonio, Marco e Paolo Ingroia, hanno reso noto di aver depositato l’atto di opposizione, affinché il caso non venga chiuso.

Morte di Simona Cinà: gli avvocati Ingroia contro l’archiviazione del caso

I legali della famiglia Cinà hanno convocato una conferenza stampa in cui hanno dichiarato di avere depositato l’atto di opposizione all’archiviazione che la Procura di Termini Imerese ha depositato a fine luglio.

“Abbiamo l’esigenza di rappresentare l’amarezza dei familiari di Simona Cinà riguardo al modo in cui le indagini sono state svolte dal pm di Termini, dalla polizia giudiziaria e dai consulenti tecnici nominati dal pm”, ha spiegato Antonio Ingroia.

ANSA

Secondo il legale, “ci sono evidenti lacune investigative, soprattutto nelle ore successive al decesso, e gli accertamenti medico-legali sono insufficienti”.

Sempre a detta di Ingroia, “il punto dolente è il mancato approfondimento di tutti quei profili dai quali avrebbero potuto evidenziarsi responsabilità penali colpose di vari soggetti”.

L’avvocato ha “la sensazione che la ricostruzione della Procura, che conduce a una morte accidentale in una dinamica mai accertata, sia contraddittoria e condizionata fin dall’inizio da un’ipotesi investigativa pregiudiziale, che esclude la partecipazione di terzi all’evento”.

A questo punto Ingroia ha sostenuto che tale tesi non dipende da una sete di vendetta della famiglia della vittima, ma dal fatto che questa “è convinta che ci siano responsabilità terze che si sarebbero potute accertare meglio in sede di indagine”.

Ingroia: “Secondo noi, una delle ipotesi è quella di omicidio colposo”

Il legale ha quindi dichiarato che è stata scartata completamente l’ipotesi che Simona sia caduta in piscina per una spinta a mo’ di scherzo, cosa che secondo gli atti era già successa a un’altra ragazza nel corso della serata con rischio di annegare”.

E ancora: “Le ipotesi in campo a nostro parere sono quella di omicidio colposo nei confronti di noti, a cominciare dagli organizzatori della festa. Lo stesso pm parla di condizioni particolari che avrebbero giustificato il fatto che nessuno si sia accorto di nulla e il tutto sia avvenuto accidentalmente”.

Ingroia ha proseguito dicendo che “medici legali e pm hanno completamente ignorato il trauma cranico di Simona: questo non è stato datato, né si è stabilito se potesse essere una concausa della morte. Che una vicenda così si chiuda con una richiesta di archiviazione è inammissibile, come anche che non siano state date cause certe della morte di una ragazza che era arrivata sana e felice a questa festa, dopo la quale tutti gli amici sono improvvisamente spariti”.

Il padre di Simona: “La richiesta di archiviazione è semplicemente agghiacciante”

“La richiesta di archiviazione è semplicemente agghiacciante: per noi è assurdo che sia successo tutto questo, siamo tanto amareggiati e vogliamo sapere la verità. Abbiamo riscontrato una palese reticenza nel fare le indagini”. Sono le dichiarazioni di Luciano Cinà, padre di Simona.

Gli fa eco la moglie Giuseppina Corleone: “Questa morte si poteva evitare con i giusti controlli: se ci fosse stato un bagnino a salvare mia figlia quand’era caduta in piscina, a quest’ora sarebbe stata ancora a casa con me”.