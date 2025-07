Morte Tania Bellinetti a Bologna, Selmi Faiez ex della donna precipitata dal balcone arrestato in Francia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

C’è uno sviluppo importante nelle indagini sul caso di Tania Bellinetti, la donna di 47 anni morta l’8 aprile a Bologna dopo essere precipitata dal balcone di casa. L’Interpol ha fermato l’ex fidanzato Selmi Faiez, tunisino di 38 anni. Intercettato a Rennes, in Francia, l’uomo era ricercato dopo la denuncia per maltrattamenti e risulta indagato per istigazione al suicidio.

Chi è Selmi Faiez, ex fidanzato di Tania Bellinetti

Selmi Faiez era ricercato da dicembre 2024 dopo la denuncia per maltrattamenti in famiglia ai danni di Tania Bellinetti. Lo scorso 8 aprile la donna aveva perso la vita dopo la caduta dal balcone del terzo piano della sua casa di Bologna.

La Procura emiliana aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e l’ex fidanzato risultava indagato.

Selmi Faiez è stato arrestato a Rennes, in Francia

L’arresto in Francia di Selmi Faiez

Il 38enne tunisino è stato rintracciato dall’Interpol nella mattinata di mercoledì 23 luglio a Rennes, in Francia, grazie alle informazioni condivise con la Squadra Mobile di Bologna.

A carico di Selmi Faiez, ex fidanzato di Tania Bellinetti, il Gip del Tribunale di Bologna aveva emesso, su richiesta della Procura, un mandato di arresto europeo. L’uomo era ricercato già prima della morte di Tania Bellinetti in seguito a una denuncia per maltrattamenti presentata dall’ex fidanzata.

La misura cautelare nell’ambito della procedura “codice rosso” non era però stata eseguita, visto che il 38enne si era reso irreperibile. Come riportato dalle agenzie di stampa, Faiez era stato condannato in passato per altri episodi di maltrattamenti.

Le indagini sulla morte di Tania Bellinetti a Bologna

Dopo la morte di Tania Bellinetti, avvenuta l’8 aprile 2024 in via Tolstoj, in zona Barca a Bologna, la Procura aveva indagato il 38enne per istigazione al suicidio.

Secondo gli inquirenti, la sera della morte di Tania il 38enne si era fatto accompagnare in Francia da una donna passando il confine a Ventimiglia. L’inchiesta ha permesso, inoltre, di identificare alcuni connazionali domiciliati in Francia che lo avrebbero ospitato. Sono state già avviate le procedure per l’estradizione.

Nel frattempo, gli investigatori della squadra Mobile hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare a carico della donna bolognese che avrebbe accompagnato Faiez in Francia.