Morti 33 cavalli vicino a Frosinone durante una tempesta di fulmini, avevano cercato riparo sotto gli alberi

Drammatica strage di cavalli a Casalattico, nelle campagne di Frosinone. Nelle scorse ore 33 animali sono stati trovati morti. A causare la tragedia il maltempo. Tutti gli esemplari trovati senza vita sono stati stroncati da una violenta tempesta di fulmini notturna. A scoprire il grave episodio è stato il proprietario dei cavalli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i veterinari della Asl.

Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 maggio in alcune aree delle campagne attorno a Frosinone si è verificata una potente e pericolosa tempesta di fulmini. Una delle zone più colpite è stata Casalattico. Qui sono stati trovati i 33 cavalli deceduti.

Gli animali, appartenenti a un allevatore di Colle San Magno, avevano provato a ripararsi dal maltempo dirigendosi sotto un gruppo di alberi in località Cornacchia.

Non sono riusciti a salvarsi. Purtroppo sono stati investiti in pieno dalla tempesta. Sono stati colpiti da uno o più fulmini, stramazzando al suolo. Sono morti sul colpo.

A fare il tragico ritrovamento è stato lo stesso proprietario dei cavalli.

L’intervento dei forestali e del personale dell’Asl

Pronto l’intervento sul posto dei carabinieri forestali e dei veterinari della Asl, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso.

Si tratta di uno degli episodi più gravi legati al maltempo degli ultimi anni nella zona.

“Avevano tutti le zampe bruciate, evidentemente l’acqua piovana a terra ha fatto da conduttore alla scarica elettrica che non ha lasciato scampo ai quadrupedi”, si legge su FrosinoneNews.

Dopo i rilievi, è stata esclusa ogni forma di dolo, dall’avvelenamento all’uccisione con arma da fuoco. Nessun dubbio che a provocare la strage sia stata la tempesta di fulmini. Un fenomeno piuttosto raro in zona, ma non senza precedenti.

Dove non ripararsi in caso di forte temporale

Si ricorda che quando ci si imbatte in forti temporali non è opportuno cercare riparo sotto gli alberi in quanto aumenta il rischio di folgorazione in caso di scariche elettriche dirette o indotte.