Morti a Fano i paracadutisti Violetta Laiketsion e Ermes Zampa, parla un testimone: "Si sono accartocciati"

Una tragedia si è consumata a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Due paracadutisti, Violetta Laiketsion e Ermes Zampa, sono morti poco dopo un lancio. Secondo una prima ricostruzione i loro paracadute si sarebbero intrecciati mentre la coppia si trovava ancora per aria. 63 anni lei, 70 lui, i due sono precipitati da un’altezza di circa 50 metri.

I due paracadute si sarebbero intrecciati poco dopo il lancio, impedendo loro di atterrare in sicurezza. È quanto accaduto a Fano (Pesaro Urbino) a una coppia di paracadutisti nel pomeriggio di domenica 14 dicembre.

Violetta Laiketsion (63 anni) e Ermes Zampa (70) si erano appena lanciati da un volo insieme a 14 persone, poi improvvisamente la tragedia.

Due paracadutisti sono morti a Fano (PU) dopo un lancio. Si sarebbero intrecciati in volo

Da un’altezza di circa 50 metri i due sono precipitati rovinando al suolo. Come ricostruisce Il Resto del Carlino, in pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma per la coppia non c’era più nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, senza disporre il trasferimento in ospedale delle vittime. Diverse le persone che hanno assistito all’incidente, ancora comprensibilmente sconvolte dal tragico evento. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica. È presente anche la pm Letizia Fucci.

Le testimonianze

Il Resto del Carlino ha raccolto le parole del direttore della scuola di paracadutismo di Fano, Roberto Mascio: “Ermes ha fatto il salto per primo, Violetta per ultima”, ha raccontato, poi “Ho visto solo i due paracadute collassati che venivano giù. Non si sono resi conto della presenza l’uno dell’altro”.

Michele Iddas, compagno della scuola di paracadutismo, racconta che probabilmente Violetta Laiketsion e Ermes Zampa “non si sono visti”. “Dal momento in cui si sono accartocciati al momento in cui sono caduti sono trascorsi circa 3 secondi”, conclude.

Chi erano Violetta Laiketsion e Ermes Zampa

Chi li ha conosciuti riferisce che Violetta Laiketsion e Ermes Zampa erano “due persone splendide, straordinarie”, ma soprattutto “molto esperti” con “anni di paracadutismo alle spalle”.

Ermes Zampa viveva Fano, mentre Violetta Laiketsion a Rimini. Zampa era “buono, tranquillo, prudente”, dice il collega Gabriele Bavona al Carlino. Sulla bacheca Facebook di Laiketsion sono presenti tanti contenuti che la ritraggono per aria o sott’acqua, passioni che coltivava da anni. L’allievo Michele Iddas ricorda che “era stata Violetta ad avviarmi a questo sport”. Nel mese di settembre un’altra tragedia ha colpito il mondo del paracadutismo: Sandro Bigozzi, star dei social, è morto dopo un lancio a Monte Compatri (Roma).