Morti alle Maldive nell'immersione, l'ipotesi incidente e le verifiche su brevetti e permessi

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Continuano le operazioni per recuperare i corpi dei cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione, intanto si cerca di capire cosa sia successo. I sub erano tutti esperti ma, secondo le testate locali, si sarebbero immersi oltre i limiti consentiti di 30 metri. L’ipotesi che sembra più probabile è che qualcosa sia andato storto durante l’esplorazione, per esempio un disorientamento o la perdita della via d’uscita.

Le ipotesi sull’incidente nell’immersione alle Maldive

Come riporta La Repubblica, i quattro corpi sarebbero stati individuati più avanti rispetto a quello dell’istruttore ritrovato da solo, all’ingresso della camera sommersa. Gli altri sarebbero rimasti nella terza cavità, uno accanto all’altro a sessanta metri di profondità.

Le possibilità al vaglio su ciò che è potuto succedere sarebbero due. La prima è relativa a un problema legato alla miscela respiratoria utilizzata nelle bombole per immersioni oltre i cinquanta metri.

La seconda, considerata al momento più probabile dagli stessi sub che stanno seguendo il caso, è un incidente avvenuto durante l’esplorazione: un disorientamento, la perdita della via d’uscita o l’impossibilità di tornare indietro.

L’ipotesi della miscela sbagliata sarebbe poco convincente perché l’istruttore Benedetti sarebbe stato recuperato con la bombola principale a zero e quindi avrebbe consumato tutta l’aria disponibile fino all’ultimo tentativo di risalita.

Il sub aveva con sé anche un bombolino di nitrox, miscela utilizzata soprattutto nella fase di emersione e decompressione, ma non adatta a profondità superiori ai trentacinque metri, che non sarebbe stato utilizzato. Sarebbe quindi probabile che Benedetti non abbia avuto la possibilità di iniziare la risalita oppure che sia stato costretto a rimanere all’interno della cavità.

L’inchiesta sui brevetti e le autorizzazioni

Un filone d’inchiesta sta inoltre verificando se l’immersione fosse stata organizzata nel rispetto delle regole locali. Secondo quanto emerge, il gruppo avrebbe superato il limite consentito dei trenta metri e potrebbe aver effettuato un’esplorazione non autorizzata come attività scientifica.

L’università di Genova ha già fatto sapere che non aveva autorizzato immersioni a quelle profondità. La maggior parte dei partecipanti risultava alle Maldive con visto turistico e non come ricercatori.

Un altro punto delicato riguarda l’assenza, secondo alcune testimonianze, di una guida locale durante la discesa.

Il quotidano Mihaaru, considerato il media più affidabile dell’arcipelago maldiviano, ha titolato sul fatto che “verrà condotta un’indagine separata per accertare perché si sono immersi a una profondità superiore a quella consentita”.

Il giornale ha rivelato inoltre che, secondo il ministero del Turismo maldiviano, nel 2010 la licenza della MV Duke of York, la barca con 12 cabine da cui è partita la tragica immersione, è stata sospesa a tempo indeterminato.

Il racconto del compagno di viaggio delle vittime

Raggiunto al telefono da un giornalista del Corriere della Sera, il professor Stefano Vanin, trevigiano, che si trova a bordo del Duke of York, la barca che ospitava anche i cinque sub italiani morti durante l’immersione, ha spiegato che “non c’era allerta meteo“.

“Monica e i suoi compagni di immersione si sono preparati e si sono immersi insieme – ha raccontato – mentre gli altri 20 partecipanti alla crociera sono stati impegnati a svolgere altre iniziative sempre in acqua nel raggio di alcune centinaia di metri attorno alla nostra imbarcazione”.

Vanin ha sottolineato che “hanno tutti il brevetto per le immersioni” e che “vicino al Duca c’era il dhoni, la barca d’appoggio con le bombole e le attrezzature con personale maldiviano. Dopo un’ora non li abbiamo visti riemergere nel punto prestabilito, non abbiamo visto nemmeno la boa che avrebbe dovuto precederli. E quindi ci siamo messi a pattugliare la zona, avanti e indietro, anche con l’ausilio prima di due barche e quindi di altre che si sono avvicinate”. Ed è stata chiamata la Farnesina per allertarla sulla scomparsa dei cinque sub.

Alla domanda su cosa stessero facendo nell’immersione, Vanin ha risposto che “raccoglievano dati che poi analizzavano al pc appena tornati a bordo. Non era una vacanza. E così è stato durante tutta la crociera”.

Sospesa la licenza alla nave dell’immersione

Intanto il ministero del Turismo delle Maldive ha dichiarato oggi che la licenza di esercizio della “MV Duke of York”, la safari boat dei cinque sub italiani morti durante una immersione, è stata sospesa in seguito all’incidente avvenuto nella provincia.

Il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell’incidente.

Le autorità hanno espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei turisti e hanno ringraziato coloro che si sono impegnati nelle ricerche. Hanno affermato inoltre che sono impegnati nelle continue ricerche degli altri quattro corpi non ancora recuperati.