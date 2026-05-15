Morti alle Maldive nell'immersione, parlano gli altri italiani: "Tempo bello, non sappiamo cos'è successo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gli altri venti sub, testimoni dell’escursione scientifica finita in tragedia con la morte di cinque italiani alle Maldive, hanno parlato. Dal loro racconto emerge che il tempo al momento dell’immersione era bello e anche la visibilità era ottima. Si sono iniziati a preoccupare intorno alle 12, perché l’immersione doveva durare meno di un’ora e si erano tuffati alle 11. “Non abbiamo idea di cosa possa essere successo”, dicono.

La testimonianza dei 20 sub

Parlano i 20 sub della missione subacquea della Safari boat “Duke of York”. Il gruppo era composto soprattutto da studenti e ricercatori che si dichiarano ancora sotto shock e soprattutto incapaci di darsi una spiegazione per quello che è accaduto.

Tra i motivi il fatto che non ci fosse un’allerta meteo, la visibilità era buona, i soccorsi sono stati tempestivi e soprattutto il gruppo che si era immerso era composto da esperti: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.

Dai testimoni dell’escursione scientifica arriva la conferma che nella zona vicino alle grotte di Alimathà non c’era allerta meteo: “Il tempo al momento dell’immersione era bello, il mare non era perturbato e la visibilità ottima”, spiega un componente.

Le tempistiche

L’allarme è scattato dopo un’ora dall’immersione. Da programma questa sarebbe dovuta durare meno di un’ora. Il gruppo si è tuffato alle 11 del mattino e il ritorno era previsto prima delle 12.

È proprio mezzogiorno l’orario che ha fatto scattare l’allarme, perché ormai avevano sforato l’ora di immersione e quando non li hanno visti riemergere hanno iniziato a cercarli con la barca.

“Eravamo a poche centinaia di metri da loro. Noi pensavamo stessero compensando”, hanno spiegato. Dopo una perlustrazione senza risultati però hanno capito di dover lanciare l’allarme all’unità di crisi della Farnesina e i soccorsi, confermano, sono stati tempestivi.

Cosa è accaduto?

Anche per il gruppo della missione è difficile capire o immaginare cosa possa essere accaduto. I presenti hanno assicurato che erano degli esperti e per questo “non abbiamo idea di cosa possa essere successo in quegli antri”. Secondo il gruppo è presto per fare ipotesi, che comunque non mancano. Una delle più accreditate in queste prime fasi è la cosiddetta narcosi da azoto.

L’effetto di smarrimento che si presenta oltre i 40 m di profondità varia da sub a sub. È quindi improbabile ma non impossibile che siano stati tutti quanti coinvolti nello stesso momento.

Stessa conclusione per l’ipotesi meno accreditata in questo momento, ovvero la contaminazione delle bombole. Altra ipotesi gettonata è quella del filo d’Arianna, considerato fondamentale per ritrovare l’uscita anche in condizioni di visibilità scarsa o nulla. In assenza di questo, i cinque potrebbero essere rimasti bloccati nelle grotte e aver finito l’ossigeno prima di trovare l’uscita.