Morti alle Maldive, per sub Sami Paakkarinen che li ha recuperati "si sono persi, avevano bombole ricreative"

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Sulla strage dei sub alle Maldive, l’ipotesi che si sta facendo strada con più probabilità è che, mentre erano in profondità, si siano persi e abbiano finito l’ossigeno mentre cercavano una via d’uscita. È quanto ha ipotizzato uno dei tre sommozzatori finlandesi che ha completato le attività di recupero dei corpi. Sami Paakkarinen ha spiegato che sono stati trovati “tutti insieme in una porzione della grotta”.

L’ipotesi su cosa è successo ai sub

L’ipotesi che i cinque italiani possano aver esaurito le bombole e non aver più trovato la via per uscire dalla grotta ha preso corpo dalle testimonianze del super gruppo di tre sommozzatori finlandesi, che in questi giorni sono riusciti a completare le attività di recupero dei corpi delle vittime.

Il rescue team di Dan Europe ha terminato la missione e il capo della squadra, Sami Paakkarinen, ha raccontato all’Ansa: “quei corpi erano tutti insieme in una porzione della grotta. Dopo la prima immersione non li trovavamo e temevamo che non fossero più lì”.

ANSA

L’esperto ha spiegato che la grotta “è molto profonda, 60 metri, non è molto lunga, circa 200 metri, ma è molto impegnativa”.

Un’altra speleosub che era con lui, Jenni Westerlund, ha sottolineato che “in questi casi spesso conta l’errore umano”.

Seppur senza sbilanciarsi sulle cause di quanto accaduto agli italiani, rimasti intrappolati in un anfratto del secondo ambiente della grotta, per i sommozzatori non si può escludere che possano essersi persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera, quella aperta all’esterno.

Nel frattempo hanno finito l’aria nelle bombole, da 12 litri, adatte ad immersioni ricreative.

La raccomandazione di Sami Paakkarinen

Dopo la missione, Paakkarinen ha fornito una raccomandazione al governo maldiviano: “Bisogna definire bene le immersioni ricreative e quelle tecniche, così come bisogna mappare la grotta, oltre a richiedere che l’immersione vada fatta con l’equipaggiamento adeguato e il giusto addestramento”.

I cinque sub italiani potrebbero essere entrati in un punto con scarsa visibilità e aver perso l’orientamento.

Le indagini e il ritorno delle salme

Le salme delle quattro vittime, recuperate dalla squadra di speleologi, arriveranno in Italia in vista dell’autopsia lunedì mentre gli investigatori sono alle prese con le testimonianze dei docenti dell’ateneo di Genova.

Il primo corpo sul quale saranno eseguiti gli esami autoptici sarà quello di Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo dalle autorità maldiviane.

Alcune testimonianze sono state invece già acquisite dagli investigatori, come quella di Stefano Vanin, l’entomologo forense docente della stessa università che si trovava sull’imbarcazione dalla quale sono scesi in acqua i cinque.

La polizia ha anche acquisito i materiali che Vanin ha riportato da Malé e sentito alcuni dipendenti dell’ateneo in merito alla definizione della missione che era stata affidata alla professoressa Montefalcone, ma che non sarebbe legata a quell’immersione.