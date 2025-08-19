Morti da taser, ipotesi pistole difettose e verifiche sulla potenza delle armi che ora fanno paura

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dubbi e perplessità aleggiano sui taser, chiamato anche pistola elettrica o storditore elettrico, che ha causato diversi morti in Italia negli ultimi anni, tanto da far nascere l’ipotesi che i dispositivi utilizzati in Italia siano difettosi o fuori potenza. Ma il ministro Matteo Piantedosi respinge le polemiche e prova a rassicurare i cittadini.

Taser, cinque decessi dal 2023

Con la seconda vittima nel giro di 48 ore a causa dell’utilizzo dei taser, salgono a cinque le persone sono morte in Italia dal 2023 dopo l’utilizzo di questo dispositivo classificato come arma non letale utilizzato delle Forze dell’Ordine.

Le Procure interessate hanno disposto il sequestro delle armi impiegate nei recenti episodi di Olbia e Genova per verificarne la potenza e il corretto funzionamento.

L’ipotesi di pistole difettose è al momento ritenuta poco probabile, ma si indaga per accertare se i dispositivi appartengano allo stesso lotto di produzione, risalente al 2022, e per controllare eventuali riparazioni o sostituzioni effettuate in passato.

Le parole di Matteo Piantedosi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha respinto le polemiche, sottolineando che il taser è “uno strumento imprescindibile per evitare l’uso delle armi da fuoco”, da impiegare solo contro soggetti violenti che rappresentano un pericolo concreto.

“La sicurezza dei cittadini è il primo obiettivo – ha detto il ministro – e a Carabinieri e Polizia va la gratitudine e il completo sostegno del nostro Governo”. Anche il sottosegretario Nicola Molteni ha ribadito che il taser “non è uno strumento di tortura” ma un’arma di difesa, deterrenza e sicurezza.

Per i sindacati di Polizia, come il Siulp, l’introduzione della pistola elettrica ha ridotto il numero di feriti e quasi sostituito l’uso di armi da fuoco letali. Dello stesso avviso Carmine Caforio, vertice dell’Usma Carabinieri, che parla di uno strumento utile a contenere situazioni di pericolo imminente.

I dubbi e le critiche

Secondo le prime autopsie, in tre dei cinque decessi non è stato accertato un legame diretto tra la scarica elettrica – circa 50 mila volt a basso amperaggio – e la morte delle persone coinvolte, mentre per gli altri due casi si attendono ancora i risultati.

La casa produttrice Axon ricorda che “non esistono evidenze scientifiche di un nesso causa-effetto diretto” e che studi indipendenti hanno dimostrato come nel 99,7% dei casi non si registrino danni permanenti.

Non mancano però le voci contrarie: l’europarlamentare Ilaria Salis (Avs) chiede la dismissione dei taser, definendoli “armi pericolose che possono rivelarsi una condanna a morte anche per chi ha un banale problema di salute”. La senatrice Raffaella Paita (Italia Viva) sollecita invece verifiche immediate “a tutela di tutti”.