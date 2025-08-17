Morti due 16enni in un incidente ad Arzignano vicino Vicenza, erano in moto: arrestato un automobilista

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una serata di festa si è trasformata in tragedia lungo la provinciale Valdichiampo. Due ragazzi di 16 anni, Mattia Cardascia e Giulio Pizzolato, hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto ad Arzignano nella tarda serata del 15 agosto. L’auto guidata da un cinquantenne ha invaso la corsia opposta travolgendo le moto su cui viaggiavano i giovanissimi. Il conducente è stato arrestato per omicidio stradale.

Incidente a Vicenza, morti due 16enni

Come riporta Il Giornale di Vicenza, l’incidente è avvenuto poco prima delle 22 in via Montorso, all’altezza dell’azienda Bergi.

Un gruppo di amici minorenni stava percorrendo la provinciale 31 in sella a ciclomotori quando, secondo una prima ricostruzione, una Volkswagen Golf proveniente dalla direzione opposta ha oltrepassato la linea di mezzeria, schiantandosi frontalmente contro due moto e sfiorandone altre.

L’incidente è avvenuto ad Arzignano, in provincia di Vicenza

L’impatto è stato violentissimo: i tre giovani coinvolti sono stati sbalzati sull’asfalto. Per Mattia Cardascia, residente a Montorso, e per Giulio Pizzolato, di Arzignano, non c’è stato nulla da fare.

Ricoverati al San Bortolo di Vicenza in condizioni gravissime, sono deceduti nelle ore successive. Il terzo ragazzo, anch’egli minorenne, ha riportato diversi traumi ed è ricoverato all’ospedale di Arzignano: non sarebbe in pericolo di vita.

Arrestato il conducente dell’auto

Alla guida dell’auto c’era un 50enne di Arzignano, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

L’uomo è stato sottoposto ad alcoltest e ad accertamenti tossicologici: i primi indicatori avrebbero dato esito positivo, ma saranno le analisi definitive a chiarire se viaggiava sotto effetto di alcol o stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale Ovest Vicentino, i vigili del fuoco e diverse ambulanze del Suem 118, che hanno lavorato a lungo tra soccorsi, rilievi e messa in sicurezza dell’area. La provinciale è rimasta chiusa per ore.

Arzignano e Montorso in lutto

La notizia ha sconvolto le comunità di Montorso e Arzignano, dove i due ragazzi erano molto conosciuti. Sui social sono comparsi centinaia di messaggi di dolore e vicinanza alle famiglie.

La sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua, ha espresso cordoglio: “Questa data resterà un giorno nero nella storia della nostra città. Da madre e da rappresentante istituzionale sento il peso di questa tragedia. Perdere due vite così giovani lascia un dolore impossibile da colmare”.

Le indagini proseguiranno per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e le responsabilità del conducente.