Morti due 23enni in un incidente stradale all'Isola d'Elba, erano in vacanza: schianto tra scooter e auto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una vacanza appena iniziata si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto la Versilia. Nel tardo pomeriggio di venerdì 12 giugno, due ragazzi di 23 anni hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale a Marina di Campo, nel territorio comunale di Campo nell’Elba. Le vittime sono Nicolò Guazzelli, residente a Pietrasanta, e Gabriele Seragini, residente a Seravezza.

Morti due 23enni in un incidente all’Isola d’Elba

Come riporta Il Tirreno, i due amici erano sbarcati da poche ore dal traghetto a Portoferraio ed erano pronti a iniziare il loro soggiorno sull’isola.

Dopo aver noleggiato uno scooter, si stavano dirigendo verso la zona di Campo nell’Elba lungo via dell’Acquedotto, la strada che costeggia l’aeroporto della Pila.

All’altezza di una curva, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il conducente ha perso il controllo del mezzo a due ruote.

Lo scooter ha invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva una Kia con a bordo una famiglia di cinque turisti originari di Novara.

L’impatto frontale è stato violentissimo e i due ragazzi, nonostante indossassero regolarmente il casco, sono stati sbalzati violentemente a terra.

Guazzelli è morto sul colpro a causa dei traumi riportati, mentre Seragini è deceduto poco dopo il trasporto in condizioni disperate verso l’area aeroportuale.

Gli occupanti della vettura sono rimasti illesi ma sotto shock.

I soccorsi e l’arrivo dei carabinieri

Sul luogo del sinistro è intervenuto un imponente schieramento di soccorritori, tra cui le équipe mediche della Pubblica Assistenza di Campo nell’Elba e del Santissimo Sacramento di Portoferraio.

Era stato attivato anche l’elisoccorso regionale Pegaso 3, il cui intervento si è purtroppo rivelato inutile.

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno effettuato i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica, alla presenza del sindaco Davide Montauti, accorso sul posto.

Chi erano le due vittime

La notizia del decesso ha raggiunto rapidamente le comunità di Pietrasanta e Seravezza, dove i giovani erano stimati e molto conosciuti.

Guazzelli era un grande appassionato di calcio e figlio di un collaboratore dell’Asd Seravezza Pozzi Calcio, mentre Seragini era una promessa del pugilato versiliese.

Entrambi militavano nella squadra amatoriale Mb Team ed erano legati alle manifestazioni del Carnevale locale.

I sindaci delle due cittadine toscane hanno espresso un profondo e straziante cordoglio, stringendosi intorno alle famiglie colpite da questo immenso dolore.