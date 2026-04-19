Morti due ciclisti alla Granfondo Torino 2026, vittime di arresto cardiaco in gara un 61enne e un 67enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Due ciclisti sono morti per arresto cardiaco durante la Granfondo di Torino. Le vittime erano un 61enne e un 67enne, entrambi fulminati da un malore fatale durante l’ultima parte del percorso della storica gara primaverile del panorama amatoriale piemontese. In entrambi i casi a nulla è servito l’intervento del personale medico.

I ciclisti morti

I due episodi si sono verificati tra i comuni di Chieri e Pino Torinese, nell’ultimo tratto della classica da 113 chilometri e circa 2mila metri di dislivello positivo.

La prima emergenza è scattata quando il ciclista di 67 anni si è sentito male durante la corsa, venendo soccorso dal mezzo del servizio di supporto alla gara.

I due arresti cardiaci

Comunicando le due tragedie con un post sui propri profili social, l’organizzazione ha spiegato come per il primo ciclista non ci sia stato nulla da fare “nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto e durante il trasporto d’urgenza”.

Il secondo corridore di 61 anni ha avvertito lo stesso malore subito dopo ed è stato portato in elisoccorso all’ospedale le Molinette di Torino.

Anche in questo caso a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione degli operatori sanitari lungo tutto il tragitto e il ricovero in terapia intensiva.

Il cordoglio della Granfondo di Torino

Per entrambi gli arresti cardiaci, i medici hanno confermato che si è trattato di malori improvvisi. Al momento non sarebbero emerse informazioni sulle condizioni di salute pregresse delle due vittime.

Nello stringersi in un abbraccio ai familiari delle vittime, gli organizzatori della corsa del Gruppo sportivo Alpi, in segno di “profondo rispetto e dolore”, hanno dichiarato “l’immediata sospensione di ogni attività celebrativa”.

“In questo momento di immenso dolore, l’aspetto sportivo perde ogni rilevanza” si legge nel post.