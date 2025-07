Morti e dispersi in Texas per l'alluvione, fiume straripa e investe campo scout: "Non siamo stati avvertiti"

Almeno 24 morti e centinaia di dispersi, tra cui numerosi bambini e bambine di una dozzina di campi scuola estivi in Texas. È il bilancio provvisorio della strage causata dall’alluvione che ha investito tre contee centrali dello stato americano, in particolare quella di Kerr. Le piogge torrenziali hanno fatto straripare il fiume Guadalupe, come mostrato dai video pubblicati sui social.

L’alluvione in Texas

La tragedia è avvenuta durante nella notte del 4 luglio, nelle ore dei festeggiamenti dell’Independence day americano, in seguito all’esondazione del fiume Guadalupe,

Il corso d’acqua si è alzato di oltre sei metri in un’ora a causa delle forti precipitazioni e ha spazzato via diversi campeggi di scout e centri estivi lungo le rive. Sarebbero tre le contee colpite dall’inondazione, a ovest alla capitale del Texas, Austin. IPA

Le operazioni di ricerca sul fiume Guadalupe dopo l’alluvione in Texas

Il bilancio dei morti e dei dispersi

Il bilancio delle vittime e dei dispersi comunicato dai funzionari statali non è ancora chiaro e rischia di aggravarsi di ora in ora.

Al momento sono state confermate 24 vittime e 20 ragazze disperse da un campo estivo, ma le autorità prevedono cifre peggiori e secondo i media locali le persone scomparse sarebbero centinaia.

Il giudice della contea di Kerr, Rob Kelly, ha dichiarato che un numero imprecisato di bambini risulta scomparso dai campi estivi, precisando che “nessuno sapeva che questo tipo di alluvione sarebbe arrivato”, nonostante i servizi meteo di Austin e San Antonio avessero lanciato l’allerta sul peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Le operazioni di soccorso

Nella regione del Texas centrale colpito dall’alluvione è in corso una massiccia operazione che vede circa 500 persone e 14 elicotteri impegnati nelle ricerche.

Al momento sarebbero state salvate o evacuate almeno 237 persone, con 167 salvataggi effettuati tramite elicottero.

Sui social circolano diversi video che mostrano case e alberi spazzati via dall’improvvisa alluvione.

Lo stesso governatore del Texas Greg Abbott ha pubblicato le immagini del salvataggio di una persona, recuperata dalla cima di un albero da un soccorritore calato da un elicottero.

Il presidente Donald Trump ha definito “terribile” l’alluvione e ha promesso il sostegno federale.

“È scioccante. Non si sa ancora quante persone siano morte, ma sembra che alcuni giovani siano morti” ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, in viaggio verso il suo golf club nel New Jersey.