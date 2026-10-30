Morti e feriti in Turchia nel crollo del camino delle fate in Cappadocia, si scava tra le rocce a Goreme
A causare il cedimento sarebbero state le abbondanti precipitazioni che hanno colpito la zona negli ultimi giorni
Uno dei celebri camini delle fate, le formazioni rocciose a forma piramidale simbolo della Cappadocia, in Turchia, è crollato a Goreme. Il bilancio, ancora provvisorio, è di almeno due morti e cinque feriti. A causare il cedimento sarebbero state le abbondanti precipitazioni che hanno colpito la zona negli ultimi giorni. Le squadre di soccorso, intanto, continuano a scavare tra le rocce, dove potrebbero esserci altre persone intrappolate.