Morti e feriti nell'incendio nella base militare in Alberta in Canada, esplosione durante l'esercitazione

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Almeno sette persone sono morte e decine sono rimaste ferite nell’esplosione seguita da un vasto incendio nella base militare canadese di Wainwright, in Alberta. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante un’esercitazione a fuoco, quando alcuni colpi avrebbero raggiunto una condotta del gas. Le fiamme si sono propagate rapidamente a causa dei forti venti, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Esplosione nella base militare di Wainwright in Canada

Almeno sette morti e decine di feriti: è il bilancio riferito da fonti militari citate dall’emittente canadese Global News dopo l’esplosione avvenuta nella base delle Forze armate canadesi di Wainwright, in Alberta, nella zona centro-orientale del Paese.

L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 16 di sabato, ora locale, durante un’esercitazione con munizioni. Secondo le prime informazioni, i colpi esplosi nel corso dell’addestramento avrebbero raggiunto una condotta o un pozzo di gas all’interno della struttura, provocando l’esplosione e il successivo incendio.

La dinamica resta tuttavia da chiarire. Il ministro della Difesa canadese, David McGuinty, ha confermato la presenza di vittime e feriti, senza fornire un bilancio ufficiale dettagliato.

“Sono rattristato nel dover comunicare che ci sono stati sia morti che feriti a seguito di un incidente nella base”, ha dichiarato McGuinty durante un incontro con la stampa.

Le autorità non hanno ancora diffuso ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto. Le prime ricostruzioni indicano un possibile collegamento tra l’esercitazione a fuoco e la rottura di una tubazione del gas, ma saranno gli accertamenti a dover stabilire con precisione le cause dell’esplosione.

Incendio propagato dal vento

Dopo l’esplosione, nella base militare si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dai forti venti che interessavano la regione.

Secondo quanto riferito dal distretto municipale di Wainwright e riportato da Ansa, il fuoco ha superato la recinzione della base, estendendosi anche all’area circostante. I video diffusi sui social media hanno mostrato una densa colonna di fumo scuro sollevarsi dalla zona interessata.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco provenienti da diverse giurisdizioni, impegnati nelle operazioni di contenimento e nella gestione dell’emergenza.

Il distretto municipale di Alberta ha invitato la popolazione a evitare la zona dell’incendio e a lasciare libere le strade per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. “Non dirigetevi verso il luogo dell’incidente e non cercate di avvicinarvi per osservarlo”, è l’indicazione diffusa dalle autorità locali sui social media.

Le reazioni del governo canadese

La notizia dell’incendio ha suscitato la reazione dei vertici istituzionali canadesi. La premier dell’Alberta, Danielle Smith, ha scritto su X che la provincia era venuta a conoscenza di un incendio grave e tragico, che ha coinvolto numerosi militari.

Anche il primo ministro canadese Mark Carney ha espresso vicinanza alle persone colpite dall’incidente, assicurando il coordinamento con le autorità locali e con il governo provinciale.

“I nostri pensieri vanno a tutte le coraggiose donne e agli uomini colpiti”, ha scritto Carney in un messaggio sui social media, sottolineando che il governo federale sta lavorando a stretto contatto con la provincia dell’Alberta e con gli enti locali per affrontare l’emergenza.

Il cordoglio dell’Italia per le vittime dell’incendio

Alla tragedia ha reagito anche il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che ha espresso cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti e ai loro familiari.

In un messaggio pubblicato sui social, Tajani ha dichiarato: “Esprimo profondo cordoglio per le vittime del tragico incendio alla base militare canadese di Wainwright, in Alberta, e sono vicino ai feriti e alle loro famiglie”.

Il ministro ha inoltre manifestato solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze armate canadesi coinvolti nell’incidente, ribadendo la vicinanza dell’Italia al governo e al popolo del Canada.