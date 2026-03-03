Morti in ambulanza a Forlì, autista accusato di essere un serial killer: 5 casi, "omicidi con sostanze letali"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un autista di ambulanza è indagato nell’ambito di un’inchiesta di carabinieri e Procura di Forlì ed è stato sospeso dalla Croce Rossa. Pesantissime le accuse per l’uomo: omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso. Le indagini si concentrano su almeno cinque morti sospette avvenute in ambulanza mentre lui era in servizio.

Forlì, morti sospette in ambulanza

La procura di Forlì indaga su una vicenda che rischia di essere sconvolgente.

L’ipotesi, infatti, potrebbe essere quella di omicidi in serie, commessi somministrando qualcosa di letale alle vittime.

Al centro dell’inchiesta c’è un uomo, un autista di ambulanze che è già stato sospeso dalla Croce Rossa.

L’autista accusato di essere un serial killer

L’uomo è indagato nell’inchiesta di carabinieri e Procura di Forlì.

Deve rispondere di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso.

Gli investigatori, coordinati dal pm Andrea Marchini e dal procuratore Enrico Cieri, devono fare chiarezza su cinque pazienti morti dopo il trasporto in ambulanza.

I cinque casi sospetti

Sono almeno cinque, infatti, da febbraio 2025, gli anziani morti durante o dopo il trasporto in ospedale, tra Forlì e Santa Sofia, mentre l’uomo indagato era in servizio.

Su una donna deceduta a novembre scorso è stata eseguita l’autopsia mentre su altri casi sarebbero in corso verifiche.

I cinque erano tutti anziani afflitti da patologie croniche: sarebbero deceduti in seguito ad eventi acuti, come malori, insorti durante il trasporto "secondario" all’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì.

Il figlio di una presunta vittima: "Sconvolti"

"Abbiamo saputo dai nostri avvocati, perché in questo momento non siamo a Forlì, di questa indagine che riguarda la morte di nostra madre. Siamo sconvolti", ha detto il figlio di una donna anziana morta a novembre 2025.

Secondo il figlio, intercettato dall’Ansa, questa vicenda "è una cosa enorme da accettare".

"Abbiamo piena fiducia nella procura di Forlì e nel lavoro che sta facendo, noi ci saremo fino in fondo per capire davvero cosa è successo e perché. Vogliamo solo la verità", ha concluso.