Morti in ambulanza a Forlì, Eleonora Daniele sulla vecchia intervista di Luca Spada: "Era quasi imbarazzante"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Luca Spada, 27enne ex autista e soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli, è indagato dalla Procura di Forlì per l’omicidio volontario di 6 anziani. È in carcere da sabato 11 aprile, a Storie italiane e Ore 14, trasmissioni Rai, sono state mandate in onda le interviste al sospettato, risalenti a inizio marzo. Non sono mancati i commenti di Eleonora Daniele e Milo Infante, i conduttori dei due programmi, spiazzati dall’evoluzione delle indagini culminate con l’arresto.

L’arresto di Luca Spada

Luca Spada è stato arrestato con l’accusa dell’omicidio di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025 a causa di una embolia gassosa, come stabilito dall’autopsia.

L’episodio, come confermato dal procuratore di Forlì, Enrico Cieri, è quello che ha convinto il giudice per le indagini preliminari a firmare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere: “Abbiamo una serie di elementi che riguardano intercettazioni telefoniche, messaggistica sequestrata nel telefonino dell’indagato e l’accertamento autoptico che è certo in termini di causa della morte”, ossia un’embolia gassosa “giustificabile esclusivamente con insufflazione da esterno di aria nel corpo della vittima”.

Per tutti gli altri episodi, il gip non ha ritenuto gli indizi forniti dalla Procura sufficienti, ma le indagini sono ancora in corso.

Lo ha confermato Gianluigi Di Pilato, comandante provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, a Ore 14: “Le indagini sono cominciate verso la fine di settembre quando abbiamo raccolto le prime indiscrezioni, da lì abbiamo immediatamente informato la Procura. Stiamo andando a ritroso, partendo dall’autopsia. Sono stati trovati degli strumenti che non doveva avere, come un bisturi, un abbassalingua e siringhe senza ago“.

Un’indagine complessa, iniziata quando i carabinieri di Forlì hanno ricevuto alcune confidenze riguardo il numero di persone decedute durante i trasporti secondari in ambulanza proprio quando in servizio c’era Luca Spada.

Si indaga per stabilire il movente, gli inquirenti si concentrano in particolare sul profilo psicologico del 27enne, ma ci sono accertamenti in corso sulla situazione patrimoniale.

Le interviste di inizio marzo

Lunedì 13 aprile, durante Storie italiane, Eleonora Daniele ha rispolverato la vecchia intervista a Luca Spada: “Me la ricordo, l’avevo veramente valutata in un’altra maniera: a un certo punto ha detto ‘non conoscevo le vittime, è giusto che la giustizia faccia il suo corso’ con una sicurezza, davanti a una telecamera puntata in faccia e credetemi non è facile, che era quasi imbarazzante“.

Al microfono dell’inviata della trasmissione Rai, Luca Spada aveva dichiarato: “Ho avuto un’avviso di garanzia il 26 novembre, da quel momento m’è cascato il mondo addosso. (…) I trasporti sono stati tanti, oltre 200 nell’ultimo anno, veniamo richiamati all’attenzione di questi 5 decessi (…). Solo una persona è realmente deceduta in ambulanza, le altre a distanza di 5-10 giorni. Non conoscevo queste persone, né i parenti: è giusto che la Procura faccia gli approfondimenti e quando ci sarà la possibilità sarò ascoltato”.

Dello stesso tenore, l’intervista rilasciata il 5 marzo a Ore 14, che Milo Infante ha rimandato in onda sempre lunedì 13 aprile: “Abbiamo collaborato sin da subito con la Procura, fornendo le cose fondamentali che potranno provare questa cosa. Siamo nelle mani della Procura, li stessi avvocati della parte offesa hanno dichiarato che non è trapelato nulla. Per ora mi definisco pienamente innocente (…). Quando ho ricevuto l’avviso di garanzia mi è cascato il mondo addosso. Io mi difendo dicendo che sono innocente, non sono preoccupato: male non fare, paura non avere”.

Fissato l’interrogatorio di Luca Spada

Nel frattempo è stato fissato l’interrogatorio di Luca Spada, che sarà ascoltato dal gip mercoledì 15 aprile.