Morti in ambulanza a Forlì, indiscrezione su Luca Spada nell'intercettazione dei colleghi: "Una soffiata"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Qualcuno gli ha fatto una soffiata“, queste parole fanno parte di un’intercettazione di una conversazione tra due colleghi di Luca Spada, il 27enne indagato per le misteriose morti avvenute proprio mentre si trovava in turno con l’ambulanza. Secondo questo audio, dopo la presunta “soffiata” il soccorritore indagato “si è messo a cercare la telecamera e l’ha trovata”.

La presunta soffiata a Luca Spada

Come noto, il giorno dopo il trasporto – e il decesso – di Deanna Mambelli Luca Spada avrebbe notato, insieme a un collega, la presenza di una telecamera all’interno dell’abitacolo dell’ambulanza.

Secondo un’intercettazione mandata in onda su Storie Italiane lunedì 20 aprile, “Spadino” sarebbe venuto a conoscenza del monitoraggio attivo nei suoi confronti il giorno prima. A riferirlo, un’intercettazione di una conversazione tra due colleghi, un uomo e una donna.

ANSA

L’uomo dice alla collega: “Quando lei (Deanna Mambelli, nda) è entrata in pronto soccorso è successo l’universo, e lui se n’è accorto, perché lui ha il telefono sotto controllo. Qualcuno gli ha fatto un po’ di soffiata, capito?“.

E ancora: “È per quello che lui ha cercato quella telecamera e l’ha trovata, la mattina dopo l’ha detto a quel collega e l’hanno tirata fuori loro”. Il “collega” di cui si parla, secondo Il Resto del Carlino, è Radu, suo compagno di equipaggio il 26 novembre, il giorno successivo al trasporto e alla morte di Deanna Mambelli.

“Lui è contro le manovre rianimatorie”

Nella stessa intercettazione la collega donna risponde al collega uomo, e riferisce che Spada le avrebbe detto di essere “contro le manovre rianimatorie“.

Nello specifico, il 27enne le avrebbe detto: “Che senso ha rianimare un 85enne o un 90enne a cui sono rimasti due mesi di vita?”.

L’ipotesi delle vendette personali dietro le morti in ambulanza

Sempre la collega donna riferisce al suo omologo che secondo lei Spada avrebbe messo in atto “una serie di vendette personali” legate al fatto che l’indagato stesse “sempre in ospedale” e che stesse “sempre poco bene”.

Nel frattempo Luca Spada si è professato innocente.