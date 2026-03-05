Morti in ambulanza a Forlì, l'autista indagato Luca Spada si difende in tv: "Mi dipingete come un mostro"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Forlì, l’autista di ambulanza Luca Spada è indagato per cinque morti sospette avvenute tra febbraio e novembre 2025 durante o dopo il trasporti di anziani. Intervistato in tv si è detto estraneo ai fatti: “Mi state dipingendo tutti come un mostro che non sono”, aggiungendo che “io per ora mi definisco pienamente innocente”.

Morti in ambulanza a Forlì, l’inchiesta e le ipotesi della Procura

La Procura di Forlì ha indagato Luca Spada, 27 anni, operatore della Croce Rossa, nell’ambito di un fascicolo che riguarda la morte di cinque anziani avvenuta dopo o durante trasporti in ambulanza tra febbraio e novembre 2025.

L’ipotesi di reato è quella di omicidio volontario plurimo, con aggravanti legate alla premeditazione e all’uso di sostanze. Dalle ricostruzioni disponibili, nei casi oggetto di verifica a bordo del mezzo di soccorso era presente l’autista indagato insieme a un altro operatore.

Le indagini sono nella fase preliminare. La Procura dovrà ora ricostruire un eventuale nesso tra le condotte contestate e i decessi, oltre a definire in modo puntuale le circostanze e le eventuali responsabilità.

L’autista indagato: “Mi dipingete tutti come un mostro”

Intervistato a UnoMattina News, Luca Spada ha ribadito di essersi sempre dichiarato estraneo ai fatti e ha contestato il modo in cui la vicenda è stata raccontata: “Mi state dipingendo tutti come un mostro che non sono”.

Ha aggiunto di avere sperato che “la cosa si sgonfiasse” e ha detto che ora “è giusto che” l’inchiesta “abbia il suo decorso”, sottolineando però il peso della pressione mediatica: “La cosa sta iniziando a diventare veramente pesante”.

Intervistato anche a La Vita in Diretta, Spada ha detto che quando ha ricevuto la notifica dell’indagine “mi è cascato il mondo addosso”, chiarendo però che “per ora mi definisco pienamente innocente”. La sua legale ha ricordato che si tratta di una fase preliminare, con atti “vincolati al segreto istruttorio” e “scarnissimi” elementi disponibili alla difesa, definendo gli addebiti “meramente provvisori”.

I chiarimenti di Luca Spada

L’autista ha poi ulteriormente chiarito la sua posizione: “Le persone non provenivano da abitazione o ospedale, ma andavano da ospedale a ospedale. Le condizioni erano già critiche, c’erano anche malati terminali”.

Le parole dell’autista a Dentro la Notizia

Nel corso di una intervista rilasciata al Resto del Carlino, Spada ha insistito sullo stesso punto: “Ma quale mostro! Sono innocente”, e ha poi aggiunto “Trasportiamo più di 200 persone l’anno, stiamo parlando di 5 decessi”.

Spada, che si era candidato a consigliere comunale un paio d’anni fa, sembra comunque godere della fiducia incondizionata di colleghi e concittadini, oltre a quello della sua compagna: “Gli sono accanto e gli starò sempre accanto”.