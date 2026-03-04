Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada nega omicidi: l'ipotesi della siringa dopo l'embolia sospetta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Luca Spada, dipendente della Croce Rossa di Forlimpopoli, nega le accuse di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione. Nel mirino della Procura di Forlì, ci sono morti ritenute sospette di cinque donne anziane. Le indagini sarebbero partite dopo il decesso di una donna di 85 anni avvenuta il 25 novembre. L’anziana sarebbe morta per arresto cardio circolatorio, e non avrebbe avuto problemi di salute gravi prima della scomparsa. L’indagato 27enne nega ogni accusa, si professa innocente spiegando nei dettagli la sua estraneità ai fatti e ha fiducia che la giustizia faccia il suo corso in breve tempo.

Morti in ambulanza a Forlì, cosa è successo

Come riporta Tgcom, Luca Spada, autista di ambulanza della Croce Rossa di Forlimpopoli, in Emilia Romagna, è indagato per cinque morti sospette.

Si tratta di tutte donne anziane.

I decessi sarebbero avvenuti, in alcuni casi, mentre i pazienti erano in ambulanza, durante il trasferimento dall’ospedale di Forlì a strutture per cure riabilitative o visite mediche.

In altri casi, i decessi sarebbero arrivati dopo giorni dal trasporto, ma a seguito di gravi malori avvenuti comunque in ambulanza.

Si indaga per omicidio volontario continuato, aggravato da premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso.

Ovvero, si ipotizza che qualcuno avrebbe potuto agire in serie causando volontariamente la morte delle cinque anziane, somministrando loro sostanze tossiche tramite iniezioni.

In un caso, quello dell’ultima donna deceduta il 25 novembre a causa di embolia, Marcello Piazzano, inviato di Mattino Cinque, sottolinea che l’iniezione potrebbe essere stata anche vuota.

A bordo dell’ambulanza che trasportava le pazienti, poi decedute, c’era sempre Luca Spada insieme ad un altro operatore.

Le indagini sarebbero partite da segnalazioni anonime e dopo le due autopsie effettuate sul corpo della donna morta il 25 novembre.

"Si sono presentati i figli che hanno rappresentato una situazione anomala, questa persona deceduta in ambulanza è stata sottoposta a due autopsie cosa che è veramente anomala anche in un caso di malasanità", le parole degli avvocati Starni e Mambelli a 1mattina news.

Sempre nel corso di Mattino Cinque, è emerso che sarebbero state installate alcune telecamere nascoste per cogliere l’autista della Croce Rossa in flagranza di reato.

Cosa ha detto l’autista Luca Spada

In un’intervista a La Repubblica e al Corriere di Bologna, Luca Spada ha spiegato di essere sì un autista di trasporto secondario, ma di occuparsi di trasportare pazienti da ospedali a strutture.

Non a domicilio come si è scritto.

Per quanto riguarda i cinque decessi, due di questi, secondo Luca Spada, sarebbero avvenuti "5,10 giorni dopo il trasporto in ambulanza e non durante".

Inoltre, l’indagato, per le morti sospette in ambulanza a Forlì, nega anche il presunto sequestro di una valigetta.

Gli inquirenti avrebbero preso soltanto dei contenitori di materiale tagliente, a detta dell’autista.

Luca Spada sottolinea che le indagini sono ancora nella fase preliminare e che "non si possono fare processi mediatici".

A La Repubblica, ha spiegato che si tratta di malati terminali, non erano persone sane e tutte con più patologie.

In particolare riguardo al decesso dell’ultima anziana, da cui sarebbe partita l’indagine per omicidio, ha spiegato che era allettata e andava verso una casa di cura privata a fare riabilitazione.

In uno degli episodi contestati, ha sottolineato che lui era alla guida.

"Sono stato sfortunato", le parole affrante di Luca Spada in merito alle morti sospette in ambulanza.

L’indagato e il suo avvocato, Gloria Parisi, hanno più volte sottolineato che in tutte le occasioni sono sempre stati attivati tutti i protocolli.

Altre morti sospette a Forlì

Il Resto del Carlino rivela che nel mirino della Procura di Forlì ci sarebbero altre morti sospette.

Inoltre, si starebbe valutando di chiedere l’esumazione delle salme degli altri quattro anziani oggetto delle indagini.

Le morti precedenti su cui si sta indagando risalgono al 24 febbraio, 8 luglio, 12 settembre e 13 ottobre.

Tgcom aggiunge che potrebbe allargarsi la lista degli indagati.