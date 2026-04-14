Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada si sarebbe autoprovocato un'embolia nel bagno dell'ospedale

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Nell’autunno 2025 Luca Spada era già sospettato per le misteriose morti avvenute in corrispondenza dei trasporti secondari, ma il suo nome non era ancora comparso sul registro degli indagati della Procura di Forlì. In un’occasione aveva ottenuto l’accesso in codice verde al pronto soccorso per non meglio specificati problemi di salute, poi improvvisamente aveva accusato un malore che aveva richiesto l’intervento dei sanitari. Secondo gli investigatori, “Spadino” si sarebbe rinchiuso nel bagno dell’ospedale e si sarebbe somministrato un’iniezione d’aria provocandosi intenzionalmente un’embolia.

Il giallo del malore all’ospedale

Ansa e La Stampa riportano un episodio avvenuto all’ospedale di Forlì nell’autunno 2025. Secondo gli investigatori, Luca Spada era stato accettato in pronto soccorso con codice verde per un problema lieve. Improvvisamente aveva accusato un malore.

Il sospetto è che il 27enne si fosse iniettato aria nelle vene di nascosto, appartato nei bagni del nosocomio, per provocarsi un’embolia. Per questo motivo era stato soccorso tempestivamente dal personale sanitario.

ANSA

Quale fosse il motivo di quel gesto è ancora un mistero, un altro giallo che appartiene al movente di quelle morti sospette avvenute tra quelle persone che Spada trasportava sulla sua ambulanza.

L’episodio all’ospedale si colloca in un momento della vicenda in cui erano già iniziati gli interrogatori, dato che alcuni colleghi avevano denunciato quegli strani eventi che si verificavano in corrispondenza dei trasporti secondari. E Spada, per quelle indagini, non era affatto tranquillo.

Chi è Luca Spada, secondo gli investigatori

Due mesi dopo il malore accusato in ospedale ha avuto luogo la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, che quando era entrata nell’ambulanza di “Spadino” stava bene. All’interno del mezzo di soccorso della Croce Rossa i carabinieri avevano installato un dispositivo di sorveglianza che, però, “ahinoi non ha funzionato”, ha riferito il Procuratore di Forlì Enrico Cieri nel corso della conferenza stampa tenutasi lunedì 13 aprile dopo l’arresto di Luca Spada.

Il 25 novembre Mambelli è morta. Luca Spada – scrive Ansa – lamentava un dolore al piede e aveva chiesto a un collega di guidare. Quindi avrebbe iniettato aria alla donna attraverso un catetere venoso, secondo gli investigatori. Che ora, alla vigilia del colloquio con il gip Ilaria Rosati per l’udienza di convalida, devono capire se il 27enne sia un serial killer o la vittima di una serie di coincidenze.

Le morti in ambulanza

I casi di omicidio volontario aggravato contestati a Luca Spada sono sei, compresa la morte di Deanna Mambelli. E proprio il caso di Deanna Mambelli ha portato la Procura di Forlì a iscrivere l’ex operatore della Croce Rossa sul registro degli indagati e il Tribunale a disporre il suo arresto.

Come già riportato, l’85enne stava bene, prima di salire su quell’ambulanza. La sua morte, indicata da subito come sospetta, aveva reso necessaria l’autopsia che aveva stabilito che il decesso era avvenuto per cause non naturali. Sin dall’inizio della vicenda Spada, spesso a favore di telecamera, si era detto innocente.