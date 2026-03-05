Morti in ambulanza a Forlì, legame sospetto tra Luca Spada e un'agenzia funebre: "Solo un amico di famiglia"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Emerge un nuovo elemento nella vicenda delle morti sospette in ambulanza a Forlì. Luca Spada, l’autista della Croce Rossa, accusato di omicidio e di aver provocato la morte degli anziani che trasportava, pare collaborasse con un’agenzia di onoranze funebri. La titolare dell’agenzia, però, ha smentito legami con l’indagato, definendolo “solo un amico di famiglia”.

Le morti sospette in ambulanza a Forlì

Luca Spada è indagato per “omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso con l’iniezione di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso”.

Il 27enne, autista già sospeso dalla Croce Rossa, è accusato di aver provocato la morte di alcuni pazienti che trasportava in ospedale a bordo dell’ambulanza a Forlì.

Le morti sospette sarebbero otto, tre donne e cinque uomini dai 69 ai 98 anni.

Il legame sospetto di Luca Spada

L’ultimo elemento emerso sulla vicenda riguarda un possibile legame sospetto dell’indagato, Luca Spada.

Il 27enne, infatti, oltre a lavorare in una piadineria e a fare l’autista di ambulanza, pare avesse un’altra collaborazione.

Pare che collaborasse con un’agenzia di onoranze funebri, elemento che porterebbe a possibili nuove ipotesi sul movente.

L’agenzia funebre su Luca Spada

La titolare dell’agenzia funebre in questione però, ha smentito tutto.

Luca Spada è stato definito solo “un amico di famiglia“: non sarebbe, dunque, un collaboratore.

“Lo sto ripetendo all’infinito”, ha detto la titolare, smentendo un rapporto di lavoro con l’indagato.

L’indagato si dice innocente

L’operatore della Croce Rossa intanto ha ribadito la sua innocenza al Tg1: “Rimango sereno, abbiamo collaborato fin dall’inizio con la procura e ci siamo sempre chiamati estranei ai fatti”.

Secondo l’accusa il 27enne avrebbe somministrato sostanza letali agli anziani durante il viaggio in ambulanza: “Mi è crollato il mondo addosso, dalla procura non è mai trapelato nulla”, ha detto lui.

Luca Spada ha negato anche qualunque negligenza dicendo di aver sempre seguito i protocolli: “Non riesco a metabolizzare quello che sta accadendo”, ha aggiunto.

Come proseguono le indagini

Nell’ambito dell’inchiesta i Nas hanno sequestrato otto cartelle cliniche: le vittime sono decedute durante il trasferimento in ospedale o poco dopo.

Il procuratore Enrico Cieri e il pm Andrea Marchini, al lavoro con la procura, valutano persino l’ipotesi di far riesumare altre quattro salme per effettuare accertamenti medico-legali.