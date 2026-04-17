Morti in ambulanza a Forlì, Luca Spada nega le accuse nell'interrogatorio: "Non ho iniettato aria a pazienti"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Si è protratto per oltre quattro ore l’interrogatorio di Luca Spada, il 27enne ex autista-soccorritore dell’ambulanza della Croce Rossa arrestato per la morte di una donna e indagato per altri cinque presunti omicidi volontari. Davanti al gip del tribunale di Forlì, il giovane ha scelto di rispondere a tutte le domande, ribadendo con fermezza la propria innocenza: quelle morti, ha sostenuto, non derivano dalle sue azioni.

L’interrogatorio di Luca Spada

Assistito dai legali Marco Martines e Gloria Parigi, Spada ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Al contrario, ha affrontato ogni quesito posto dal giudice, inclusi quelli più delicati relativi alla dinamica dei fatti, ai messaggi e ai suoi comportamenti durante i trasporti sanitari.

ANSA

Secondo quanto riferito dai difensori all’uscita dal tribunale, il 27enne “ha risposto a tutte le domande, anche le più sgradevoli”, come riporta fra gli altri anche Sky TG 24, dichiarandosi più volte estraneo alle accuse.

Le accuse a Luca Spada

Luca Spada è attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta durante un trasporto in ambulanza il 25 novembre 2025. Gli inquirenti ipotizzano che il soccorritore possa aver provocato la morte dei pazienti attraverso l’insufflazione d’aria nelle vene, causando un’embolia gassosa fatale.

Oltre a questo episodio, il giovane è indagato per altri cinque decessi sospetti avvenuti in circostanze simili, tra cui quello di Edoarda Gasperini, 98 anni.

La difesa

Durante l’interrogatorio, Luca Spada ha respinto con decisione ogni accusa: “Non ho iniettato aria ai pazienti”, avrebbe dichiarato, spiegando di essersi anzi attivato immediatamente per soccorrere la paziente quando è andata in arresto cardiocircolatorio.

La difesa contesta anche gli esiti dell’autopsia, che attribuiscono la morte di Mambelli a un’embolia gassosa. Secondo i legali, si tratterebbe di una “consulenza di parte”, destinata a essere contrastata con nuove perizie.

Nel corso dell’interrogatorio, durato tra le tre ore e mezza e le quattro ore, Spada si sarebbe anche commosso in più occasioni, pur mantenendo lucidità e coerenza nelle risposte, come hanno reso noto i suoi legali.

“Spada è prostrato per tutta questa vicenda e per la sua detenzione in carcere, ma è sereno, perché sa d’essere innocente”, ha riferito l’avvocato Martines, come riporta Il Resto del Carlino.