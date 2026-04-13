Morti in ambulanza a Forlì, Luca Spada nei guai dopo le parole della testimone: "Bisturi e siringa al seguito"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Emergono nuovi elementi sul caso delle morti sospette in ambulanza. Dalle informazioni fornite agli inquirenti da una testimone, una giovane dipendente della Croce Rossa di Forlì, emerge che Luca Spada avrebbe avuto in tasca una siringa, dei tappini per l’accesso venoso e un bisturi. La donna, assieme a una collega, ha capito che quei decessi erano troppi e ha iniziato a raccogliere dati su orari e turni, facendo partire l’inchiesta.

Morti in ambulanza a Forlì, a che punto è l’inchiesta

“C’è un solo indagato, non ci sono altre persone”. Lo ha confermato il procuratore di Forlì Enrico Cieri nella conferenza stampa sull’arresto di Luca Spada, l’autista di Croce Rossa accusato di omicidi di anziani in ambulanza.

Il movente “non lo sappiamo, costituirà oggetto di successivi accertamenti”. L’indagato comunque “aveva rapporti con imprese di onoranze funebri, ne fa menzione anche lui”.

E dopo l’arresto è stata sequestrata una divisa, in un’agenzia funebre, che però non ha trattato nessuno dei morti contestati. “Un amico e collega lo indica come socio, a noi non risulta”. Le frasi intercettate “fanno parte del contesto”.

Luca Spada nei guai dopo le parole della testimone

Nel frattempo sono emerse le testimonianze da cui è partita l’inchiesta. Luca Spada è l’autista di 27 anni di Meldola, in provincia di Forlì, arrestato l’11 aprile con l’accusa di omicidio volontario premeditato di sei anziani nel corso del 2025 durante il trasporto in ambulanza.

Una giovane dipendente della Croce Rossa di Forlì ha preso nota delle date, ha fatto l’elenco dei morti e controllato chi era in turno quei giorni.

“In tutti questi turni era di servizio Spada Luca quale unico dipendente sempre presente a questi fatti, unitamente a un altro soccorritore che mi risulta essere sempre diverso”, ha testimoniato.

“Bisturi e siringa in tasca a Luca Spada”

Insospettita, come una collega, dal numero di decessi in ambulanza superiore alla media, la donna aveva anche deciso di frugare nelle tasche di Spada.

E aveva trovato “un bisturi privo del suo involucro e una siringa priva di ago e del suo involucro”.

Un ritrovamento di quel tipo l’aveva lasciata “esterrefatta poiché non è assolutamente usuale che un soccorritore abbia al seguito un bisturi e/o una siringa”, ha poi messo a verbale.

Colleghe insospettite dal numero di morti

Dopo quel controllo aveva deciso di farne un altro, assieme a una collega: “E all’esito riscontrava sempre la presenza della siringa”, si legge nelle carte del gip.

“Quei decessi erano un po’ troppi per quella che era la nostra media”, ha riferito poi la collega.

La testimone ha poi spiegato i dettagli della siringa trovata in tasca a Spada: “Questa siringa era fuori dalla sua confezione in plastica, era sprovvista di ago e cappuccio. Mi sembra fosse una siringa di un modello di quelle che hanno la filettatura nella parte terminale e che serve per avvitarla meglio all’accesso venoso del paziente“, ha detto.

La coordinatrice della Croce Rossa di Forlì poi ha precisato che agli autisti soccorritori “era preclusa la possibilità di somministrare farmaci ai pazienti, ragione per cui agli stessi venivano date in dotazione solo l’uniforme e le calzature di servizio”.

Per questo “era assolutamente da escludersi che la siringa ed il bisturi fossero detenuti per ragioni di servizio”.