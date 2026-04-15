Morti in ambulanza a Forlì, minacce alla compagna e al figlio piccolo di Luca Spada: "Gli farò la stessa cosa"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Insulti e minacce di morte alla compagna e al figlio piccolo. L’arresto di Luca Spada, indagato per una serie di morti sospette di anziani avvenute durante il trasporto in ambulanza a Forlì, si è trasformato nel giro di poche ore in un vero e proprio linciaggio mediatico. Che non ha risparmiato la fidanzata 22enne dell’ex operatore della Croce Rossa e il loro bambino di appena un anno.

Morti in ambulanza a Forlì, la rabbia sui social

Pesanti insulti e minacce, anche di morte, hanno investito Luca Spada e la sua famiglia, la compagna e il loro figlio di appena un anno.

Numerosi i messaggi sui social che nelle ultime ore hanno preso di mira l’autista 27enne della Croce Rossa arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

ANSA

L’uomo è sospettato di essere il responsabile di una serie di morti sospette di pazienti anziani avvenute nella zona di Forlì nel 2025, durante o subito dopo il trasporto in ambulanza.

Messaggi del tipo “marcite all’inferno”, “spero che gli assistenti sociali ve lo portino via”, fino a minacce vere e proprie: “Farò la stessa cosa che avete fatto voi a tuo figlio”.

Minacce alla compagna e al figlio piccolo di Luca Spada

Messaggi che non hanno risparmiato la compagna 22enne di Spada (non indagata) e il loro figlio piccolo.

E la piadineria che la ragazza gestisce a Meldola: la pagina social dell’attività è stata presa di mira dagli haters, tanto che i gestori hanno dovuto bloccare i commenti.

Non solo, la donna ha ricevuto diverse telefonate minatorie arrivate direttamente sul suo posto di lavoro.

L’avvocato: “Condotte intollerabili”

La donna, tramite il suo legale Daniele Mezzacapo, dice di “essere preoccupata e spaventata per l’escalation di messaggi e telefonate intimidatorie che riguardano sia lei che il figlio, del tutto estranei alla vicenda giudiziaria”.

L’avvocato parla di “vili intimidazioni”, “condotte intollerabili sia sotto il profilo umano che giuridico” e annuncia che si rivolgerà all’autorità giudiziaria.

“A partire da oggi – afferma l’avvocato in una nota – ogni singolo messaggio, commento offensivo o telefonata minatoria verrà documentato, acquisito e conservato per essere consegnato alle forze dell’ordine”.

Le intercettazioni di Luca Spada

A scatenare la rabbia degli haters anche diverse intercettazioni contenute negli atti delle indagini e diffuse dai quotidiani.

Tra queste alcuni scambi di battute tra Luca Spada, altri operatori della Croce Rossa e la compagna, riportati da Repubblica e Corriere della Sera.

“Oggi ho fatto due morti“, dice Spada in una conversazione con la fidanzata. E lei: “Hai fatto due morti?”. “No io G… ho detto”.

“Bene”, risponde lei, “gli hai lasciato il biglietto da visita?”. E lui: “No, li ha fatti lui, non li ho mica fatti io”.

Si tratterebbe di riferimenti a un presunto legame tra il 27enne e un’impresa funebre locale, su cui gli investigatori stanno svolgendo approfondimenti.