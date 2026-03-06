Morti in ambulanza a Forlì, si aggiunge un altro caso sospetto: a bordo c'era sempre Luca Spada

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nella vicenda delle morti sospette in ambulanza a Forlì si aggiunge un altro caso che solleva dubbi e interrogativi sulla figura dell’autista Luca Spada, accusato di omicidio volontario premeditato in relazione ai decessi di almeno cinque anziani, trasportati mentre si trovava in turno.

La novità sul caso delle morti sospette in ambulanza

A fornire gli ultimi aggiornamenti sul caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì, che vede protagonista l’autista Luca Spada, è stata la trasmissione 1Mattina News.

L’inviata del programma Rai ha riferito che l’avvocato della famiglia della donna di 85 anni deceduta il 25 novembre 2025 ha reso noto che un’altra famiglia si è presentata da lui perché nutre sospetti sulla morte del padre. Anche lui sarebbe stato trasportato da un’ambulanza su cui era presente Luca Spada e sarebbe deceduto a pochi giorni di distanza dal suo rientro nella casa di cura.

La stessa inviata della trasmissione ha anche raccontato di aver parlato con la proprietaria dell’agenzia di pompe funebri i cui rapporti con Spada sarebbero da chiarire in relazione all’eventuale movente. La proprietaria ha smentito relazioni, chiarendo anche di non essersi occupata di nessuno dei funerali delle cinque persone morte in circostanze sospette.

Il punto sul caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì

Ansa ha fatto il punto sulle indagini di Procura e Carabinieri sul 27enne Luca Spada, a piede libero e destinatario di un avviso di garanzia ricevuto a novembre, con la contestazione di omicidio volontario premeditato in relazione alle morti di almeno cinque anziani, trasportati in ambulanza mentre lui era in turno.

L’unica famiglia che ha nominato legali, gli avvocati Max Starni e Antonio Mambelli, è quella della 85enne deceduta il 25 novembre. Su di lei è stata disposta l’autopsia, con l’obiettivo di verificare se la causa della morte sia stata un’embolia.

Anche le figlie di un anziano morto il 13 ottobre in una struttura di lungodegenza all’ospedale di Santa Sofia stanno valutando se formalizzare una denuncia. L’uomo era ricoverato nella struttura sanitaria e il 9 ottobre doveva essere accompagnato in ambulanza all’ospedale di Forlì per una visita per un controllo di routine.

A prelevarlo sarebbe stata un’ambulanza adibita a trasporti secondari condotta dall’indagato. Poco dopo l’uscita dalla struttura, a circa due chilometri da Santa Sofia, il paziente è stato colpito da un arresto cardiaco. Un medico, che è stato allertato, è riuscito a rianimarlo. L’anziano è stato comunque trasportato a Forlì e poi, al termine delle cure, ricondotto a Santa Sofia. Nella stessa giornata, le sue condizioni cliniche sarebbero progressivamente peggiorate, fino al decesso avvenuto quattro giorni dopo, il 13.

Oltre a 25 novembre e 13 ottobre, le date degli altri morti nel fascicolo d’indagine sono 24 febbraio, 8 luglio e 12 settembre.

Sarebbero in corso, però, anche verifiche su ulteriori tre decessi.

Luca Spada si professa innocente

Nel corso di varie interviste Luca Spada, che nel frattempo è stato sospeso dalla Croce Rossa, ha respinto in modo deciso le accuse.

“Sono pienamente innocente“, ha ripetuto il 27enne.