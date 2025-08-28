Morti in piscina, il pesante bilancio dell'estate e come evitare tragedie tra consigli e appelli per una legge

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Assopiscine ha lanciato l’allarme sul numero di morti in acqua durante l’ultima estate ed è tornata a chiedere che venga approvata una legge quadro sulla sicurezza nelle piscine pubbliche. Durante l’estate del 2025 sono stati moltissimi i casi di persone, bambini ma anche adulti, morte in piscina o in bacini naturali mentre cercavano sollievo dal caldo.

I morti in acqua nell’estate del 2025

Ogni anno in media in Italia muoiono circa 330 persone in incidenti che riguardano bacini o corsi d’acqua. Di questi, stando ai dati di Assopiscine, nel 2025 il 46% sono deceduti proprio in una piscina, pubblica o privata.

Gli specchi d’acqua artificiali si dimostrano quindi il contesto più pericoloso per il nuoto, superando anche i fiumi e i laghi (34%) e il mare (20%), che è il più frequentato.

ANSA La piscina dove è stata ritrovata senza vita Maria Ungureanu, bimba di dieci anni

Il dato delle piscine è però influenzato dal fatto che queste sono molto frequentate da bambini e giovanissimi, che spesso non hanno le adeguate capacità natatorie richieste in acqua.

Gli avvertimenti dell’Iss

L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha sottolineato che il 12% dei morti in acqua ogni anno ha meno di 18 anni. Al contempo, Assopiscine ha rilevato che spesso i genitori dei bambini sottovalutano i pericoli dell’acqua e lasciano i figli incustoditi.

Andrea Piccioli, direttore generale dell’Istituto superiore di sanità, ha presentato un piano informativo in 9 regioni italiane. Il direttore ha dichiarato:

Instaurare un corretto rapporto con l’acqua è fondamentale per la crescita dei nostri bambini, e con alcune attenzioni si possono ridurre i rischi che inevitabilmente sono connessi a questo elemento. Uno speciale ringraziamento va alle Regioni perché insieme a loro possiamo aumentare la diffusione di questa campagna e promuovere una prevenzione più efficace.

La proposta di Assopiscine

Assopiscine ha ricordato, in un comunicato stampa, che è in discussione in Parlamento una legge quadro sulla sicurezza in piscina, che prevede maggiori controlli e obblighi di sicurezza nelle strutture pubbliche. Il presidente dell’associazione Ferruccio Alessandria ha dichiarato:

Gli annegamenti in piscina sono prevedibili ed evitabili, ma solo se agiamo con prudenza e urgenza. I dati ministeriali che ogni anno analizziamo, mostrano una realtà ripetitiva, e non eccezionale, che colpisce quasi sempre i più vulnerabili. È necessario che venga da subito approvata la legge quadro in discussione alla Camera, così come continuare a diffondere la cultura della prevenzione attiva tra famiglie, gestori, operatori e rendere obbligatorie le misure di sicurezza prescrittive anche per piscine private.