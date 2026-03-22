Morti nell'incidente tra moto e taxi a Milano, il dramma di Elisa e Mithum per il semaforo rosso "bruciato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La moto che tira dritto all’incrocio nonostante il semaforo rosso, poi il violentissimo impatto con il taxi, che si ribalta di lato. Sarebbe questa la dinamica del terribile incidente avvenuto in viale Campania a Milano in cui sono morti Elisa Teodora Dranca, 20 anni, e Mithum Sandeepa Perera Kuranage, 23. A chiarire quanto accaduto le immagini delle telecamere e il video dell’incidente registrato dalla dash-cam dell’auto.

Morti nell’incidente tra moto e taxi a Milano

Si chiamavano Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage i due giovani morti nel grave incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo a Milano.

Lei 20 anni, 23 lui, viaggiavano a bordo di una moto che si è scontrata all’incrocio con un taxi. I due giovani sono morti sul colpo mentre il tassista, 61enne, è rimasto ferito e portato al pronto soccorso del Policlinico.

ANSA

La dinamica e il semaforo rosso “bruciato”

Alla base dello schianto, riferisce il Corriere della Sera, ci sarebbe un semaforo rosso “bruciato”, come emerso dai rilievi e dagli accertamenti svolti dagli agenti della polizia locale di Milano.

La dinamica dell’incidente appare chiara nella sua drammaticità, come mostrato dalle immagini delle telecamere e della dash-cam a bordo del taxi.

La moto con in sella i due giovani va a tutta velocità lungo viale Campania, in direzione sud, tirando dritto all’incrocio nonostante il semaforo rosso.

E centra la fiancata di un taxi che in arrivo dal centro, passando con il verde, va verso viale Corsica.

Violentissimo l’impatto: l’auto si ribalta su un fianco, la moto e i due ragazzi vengono sbalzati a metri di distanza. Immediati i soccorsi, ma per i due non c’è niente da fare.

Chi erano Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage

Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage si frequentavano da pochi giorni, come raccontato al Corriere da una loro amica.

Lei aveva trascorso la serata con amici per festeggiare un compleanno, ma non voleva far tardi. Lui si era allora offerto di passare a prenderla in moto e portarla a casa.

Vent’anni, di origini romene, Elisa da qualche tempo lavorava in un negozio vicino casa, a Locate di Triulzi. Stava mettendo da parte dei risparmi per iscriversi all’università, alla Cattolica, il prossimo anno.

Ventitreenne di origini srilankesi, figlio di un ex atleta olimpionico, Mithum si era trasferito da Capannori (Lucca) a Milano lo scorso gennaio. Faceva due lavori: in una agenzia immobiliare durante la settimana e in un bar nei weekend.