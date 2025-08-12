Morti per botulino a Diamante, l'ipotesi sul cibo contaminato dal coltello: il punto sulle indagini

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sono 17 gli intossicati da botulino a Diamante, in provincia di Cosenza, Calabria. Due i morti, 15 ricoverati in condizioni stazionarie e 5 in terapia intensiva, 3 in pediatria e 7 in Medicina. Sono 10 i nomi iscritti sul registro degli indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive e proseguono le indagini sui cibi ingeriti e sugli strumenti utilizzati.

Sotto esame non solo il cibo

Sono stati i panini con salsiccia e friarelli venduti dal food truck di Giuseppe Santonocito a Diamante tra il 3 e il 5 agosto a causare l’intossicazione.

Le indagini, però, non si limitano all’analisi degli alimenti ma anche a quelli degli strumenti utilizzati dal ristoratore.

ANSA Il food truck posto sotto sequestro a Diamante

Il pm Domenico Fiordalisi spiega: “Ipotizziamo che il gestore utilizzasse un unico attrezzo da cucina per maneggiare gli alimenti”.

La pinza alimentare e il coltello usati per i panini con i broccoletti avrebbe così contaminato tutto il cibo servito dal camioncino.

I friarelli ritirati dal mercato

Nel frattempo, per scelta autonoma, l’azienda produttrice dei friarelli alla napoletana venduti a Cosenza ha scelto di ritarare i propri prodotti.

Richiamati quattro lotti di due prodotti per sospetto rischio di contaminazione, con dovuta segnalazione sul sito del ministero della Salute.

Il direttore dell’azienda specializzata in sottoli Ciro Velleca, Stefano Amura, è tuttavia cauto nel parlare della questione.

Interpellato da Repubblica afferma la necessità di “attendere gli esami chimici, le autopsie, soltanto a quel punto potremo capire dove è nata questa intossicazione”.

Gli indagati per il botulino a Diamante

Sono attualmente 10 gli iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Paola per le indagini sui casi di botulino.

6 medici, 4 del pronto soccorso e 2 di strutture private, accusati di non aver svolto una diagnosi tempestiva sui pazienti deceduti.

A perdere la vita a causa dell’intossicazione alimentare sono stati Luigi Di Sarno, 52 anni, e Tamara D’Acunto, 45 anni.

Il secondo filone d’indagine, si concentra sulle responsabilità della catena alimentare.

Indagato il ristoratore ambulante Giuseppe Santonocito e altre 3 persone tra produttori e distributori.

L’ultima vittima è un ragazzo di 20 anni, ricoverato all’ospedale Annunziata di Cosenza martedì 12 agosto, figlio di una donna già in cura per intossicazione botulinica.