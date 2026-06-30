Morti per il caldo, per l'Oms sono 5 ma il Ministero della Salute smentisce tutto: "Non ci risultano"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il dato dei 5 morti in 24 ore in Italia per il caldo non risulta al Ministero della Salute. Lo ha detto Maria Rosaria Campitiello, capo del dipartimento della Prevenzione proprio del Ministero della Salute, commentando ile dichiarazioni rilasciate dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Morti per il caldo, scontro Oms-Ministero della Salute

Maria Rosaria Campitiello, capo del dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, ha parlato a margine di un convegno al Senato.

Le sue dichiarazioni, in risposta all’Oms, sono state riportate dall’Ansa.

E sono dichiarazioni che contrastano completamente rispetto a quanto dichiarato dall’Organizzazione mondiale della sanità in merito ai decessi registrati per il caldo nel nostro Paese.

Ministero: “Non ci risultano morti”

“Per quanto riguarda le dichiarazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, a noi attualmente non risultano questi decessi”, ha detto la Campitiello.

L’Oms, infatti, ha diffuso il dato di 5 morti in 24 ore in Italia a causa del caldo.

“Come già ho più volte detto, i nostri dati sono just in time, partono da dati reali che ci vengono comunicati dai Comuni e ad oggi non abbiamo ancora nessun picco da evidenziare”, ha aggiunto il capo del dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute.

“Noi agiamo sui dati reali, l’Oms fa una conta in proiezione statistica”, ha concluso.

I dati dell’Oms sui morti in Italia

Era stati il direttore regionale dell’OMS per l’Europa, Hans Henri P. Kluge a diffondere una nota sull’ondata di calore nel Vecchio Continente.

“Le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale: in tutta Europa, in questo momento, i pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L’Italia ha registrato cinque decessi in 24 ore“, aveva detto.

L’Oms ha riferito di due decessi che sarebbero avvenuti a Genova, una delle città più calde: le vittime sarebbero un anziano di 83 anni e un’anziana di 79.

Effetti del caldo sulla salute

Negli ultimi decenni il riscaldamento globale ha aumentato la probabilità delle ondate di caldo perché modifica il contesto in cui questi fenomeni si sviluppano.

Le temperature elevate rischiano di avere conseguenze sulla salute, soprattutto in soggetti fragili.

Con l’aumento della temperatura corporea i vasi sanguigni si dilatano e questo abbassa la pressione sanguigna costringendo il cuore a lavorare di più per pompare il sangue in tutto il corpo.

La sudorazione poi comporta la perdita di liquidi e sali minerali e altera il loro equilibrio nell’organismo: proprio questo aspetto, che si aggiunge all’abbassamento della pressione sanguigna, può causare colpi di calore.