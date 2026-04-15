Morti sospette in ambulanza, Luca Spada si dichiara "innocente" davanti al gip: interrogatorio durato 4 ore

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le indagini sul caso delle morti sospette in ambulanza hanno portato all’arresto di Luca Spada. L’autista 27enne della Croce Rossa è stato interrogato per 4 ore dal Gip. I suoi legali Marco Martines e Gloria Parigi, all’uscita del tribunale di Forlì, hanno dichiarato che il loro assistito si è professato innocente. Gli avvocati hanno anche detto che in certi momenti il giovane si è commosso.

Morti in ambulanza: Luca Spada sostiene di essere innocente

Luca Spada ha risposto alle domande del giudice “punto per punto”, hanno riferito i suoi legali. “Si è dichiarato innocente, lo ha ripetutamente ribadito”, hanno aggiunto.

“In certi momenti si è commosso, come è normale che sia in una vicenda che coinvolge un’intera vita e con il rischio dell’ergastolo”, hanno continuato gli avvocati, che si riservano di presentare nei prossimi giorni un’istanza di scarcerazione.

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Sempre secondo quanto raccontato dai legali, il 27enne avrebbe risposto “a tutto, anche alle domande più sgradevoli, sui messaggi, sulla dinamica, sui suoi comportamenti, sulle spiegazioni, sulle possibili cause di questa morte non provocata da lui”, in riferimento al decesso della 85enne Deanna Mambelli, del 25 novembre.

La misura di custodia cautelare riguarda solo questo presunto omicidio dei sei contestati dalla Procura di Forlì.

Le risposte di Spada al Gip

Per l’accusa, Mambelli è stata uccisa con un’iniezione d’aria, che ha innescato un’embolia gassosa. Spada “ha negato di aver insufflato l’aria, non ha usato nessuno strumento”, hanno scandito gli avvocati parlando con i cronisti.

“Possiamo interloquire sui tanti messaggi, sulle pompe funebri o su quello che vogliamo, ma il cuore di questo problema è la prova scientifica: qual è la causa di questa morte e se è imputabile a lui”, hanno osservato Martines e Parigi.

Sulle chat e le intercettazioni in cui Spada affermava di “aver fatto dei morti”, il legale Martines ha sostenuto che si è espresso in un gergo tipico di certi ambienti di lavoro, “che può essere sgradevole, riprovevole, ma esiste, dobbiamo farcene una ragione”.

E ancora: “Non rappresenta affatto la persona che noi difendiamo“.

Per quel che riguarda i suoi rapporti con alcune agenzie funebri, l’indagato avrebbe spiegato al giudice di aver avuto rapporti di amicizia con una sola attività, mentre sull’accusa di aver provato a manomettere, con un cacciavite, le telecamere installate dagli investigatori in ambulanza, gli avvocati hanno detto che “voleva riavvitare un vano” del mezzo di soccorso.

Spada, in merito al possesso di oggetti come i bisturi, avrebbe riferito che si sarebbe portato dietro quegli strumenti per poterli passare, al bisogno, a un infermiere.

“L’autista – hanno detto i legali – deve essere pronto a tutto quello che l’infermiere gli chiede di dargli è buona prassi averli dietro”. Ma nessuna siringa, è stato sottolineato, gli è stata trovata nel caso di Deanna Mambelli.

L’ex collega di Spada: il racconto sulla siringa aperta

Di una siringa nella giacca di Spada, in un’altra occasione, ha parlato invece una sua ex collega, raggiunta da Le Iene. “Non era una siringa chiusa, sigillata nel suo involucro. Questa era una siringa aperta, senza neanche l’ago”, ha dichiarato la donna.

“Lui ha una buona capacità di manipolare, perché due settimane fa l’ho visto, perché comunque io sono stata in contatto con lui fino all’ultimo, e anche in quell’occasione lì è riuscito a farmi tenerezza”, ha concluso l’ex collega.