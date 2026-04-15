Morti sospette in ambulanza, parla la collega di Luca Spada che ha denunciato il caso: "Ho trovato la siringa"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sul caso di Luca Spada, l’autista 27enne della Croce Rossa arrestato a Forlì con l’accusa di omicidio volontario aggravato, interviene una collega. Non una semplice collega ma colei che con le sue verifiche ha fatto partire le indagini denunciando quanto stava accadendo: “In dieci anni di servizio non mi sono mai capitati dei decessi durante il trasporto. Ho guardato nella divisa e ho trovato una siringa aperta”, ha detto.

Parla la collega di Luca Spada

La trasmissione Le Iene ha raccolto le testimonianze di chi lavorava con Luca Spada.

Il soccorritore forlivese della Croce Rossa è stato arrestato per omicidio volontario aggravato in relazione alla morte di Deanna Mambelli, di 85 anni.

E si sta indagando su altri cinque decessi sospetti avvenuti in ambulanza mentre lui era in turno. Dopo l’arresto, tra l’altro, la compagna e la figlia piccola di Spada hanno ricevuto gravi minacce.

L’autista: “Ho trovato la siringa”

A insospettire sono state proprio quelle morti avvenute a breve distanza tra loro, fatto inedito, come ha rivelato a Le Iene, una collega di Spada che fa l’autista dell’ambulanza.

“In dieci anni di servizio non mi sono mai capitati dei decessi durante il trasporto. Ho pensato che ci fosse qualcosa che non andava”, ha detto la testimone.

“Ho guardato nella divisa e ho trovato una siringa aperta. È strano perché non siamo sanitari ma tecnici di ambulanza”, ha aggiunto.

Le morti sospette in ambulanza

La donna aveva poi confessato i suoi dubbi a un conoscente delle forze dell’ordine: “Gli ho detto che era strano che capitassero queste morti sempre alla stessa persona“.

La collega di Luca Spada lo ha poi descritto come una persona che ha “una buona capacità di manipolare”.

A Le Iene ha parlato anche un altro collega di Spada, che ha fornito informazioni sulle modalità di selezione dei pazienti e della somministrazione di aria attraverso i cateteri venosi.

L’inchiesta e i dubbi su Luca Spada

Secondo la procura di Forlì, Luca Spada sarebbe responsabile di una serie di morti sospette di pazienti anziani avvenute nel 2025 durante o subito dopo il trasporto in ambulanza.

I casi sotto esame sarebbero, come detto, in tutto sei, compreso quello di Deanna Mambelli, dal cui decesso si può dire sia partito il caso.

Sull’85enne, infatti, era stata eseguita l’autopsia che aveva fatto emergere elementi incompatibili con una morte naturale.