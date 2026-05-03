Morto 16enne dopo un tuffo nel lago di Garda a Desenzano, il decesso dopo 20 ore di tentativi di salvarlo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Era stato recuperato dopo circa 40 minuti sott’acqua, ma il suo cuore non è mai tornato a battere. È morto a 16 anni, Badr Ouajil, scomparso tuffandosi nel lago di Garda durante una gita con un gruppo amici a Desenzano. Riportato a riva dai soccorritori, il ragazzo è deceduto dopo 20 ore di agonia in ospedale.

La scomparsa nel lago di Garda

A lanciare l’allarme erano stati gli amici con cui il 16enne era andato a trascorrere la giornata di sabato 2 maggio a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze, il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua dal pedalò noleggiato insieme al gruppo, senza però più riemergere.

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Le ricerche e i soccorsi a Desenzano

Sul posto sono arrivati i soccorsi della Guardia costiera, intervenuta con due mezzi navali per perlustrare le acque del lago.

Il 16enne è stato recuperato esanime dal fondale dopo oltre 40 minuti di ricerche e, nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico, non ha mai ripreso conoscenza.

Immediato il trasferimento in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato ricoverato in condizioni disparate nel reparto di rianimazione.

La morte del 16enne dopo 20 ore di ricovero

Al termine di 20 ore di agonia, il giovane di origini tunisine, residente a Civitade, nel Bergamasco, è morto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la polizia e i carabinieri, che indagano per ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto ricostruito dall’Eco di Bergamo, il gruppo di amici si sarebbe allontanato dalla spiaggia per una decina di metri, entro il limite di sicurezza tracciato dalle boe.

È possibile che il 16enne possa aver perso i sensi in acqua a causa dallo shock termico dell’idrocuzione, detta anche “sincope dell’immersione rapida“.

Si tratta di un malore dovuto dal passaggio improvviso nelle acque fredde di un lago da parte di un soggetto che si tuffa dopo aver accumulato ore di calore sotto il sole.