Morto 16enne in scooter contro un trattore a Grezzana vicino Verona: l'agricoltore è in gravi condizioni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un ragazzo di 16 anni è morto nel pomeriggio di venerdì 29 agosto, ad Azzago, frazione del comune di Grezzana in provincia di Verona, a seguito di un drammatico incidente stradale. Lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato con un trattore con rimorchio, causando un impatto violentissimo. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in via Praro, all’altezza di una strettoia. Il giovane stava procedendo in direzione opposta al mezzo agricolo, che trasportava un carico d’uva.

Morto 16enne in scooter a Grezzana, grave l’agricoltore

L’allarme è scattato subito, con il primo intervento dello stesso agricoltore alla guida del trattore e di alcuni residenti.

Come riporta L’Arena, sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del Suem 118, con automedica ed elicottero.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente ad Azzago, frazione del comune di Grezzana in provincia di Verona

Le condizioni del giovane sono apparse da subito disperate: i medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, sia sul luogo dell’incidente che durante il trasporto, ma ogni sforzo è stato vano.

Il 16enne, residente in zona, è morto sul colpo per i gravi traumi riportati.

Lo shock per la tragedia è stato tale che anche il conducente del trattore si è sentito male e ha perso i sensi.

È stato soccorso a sua volta e trasferito in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Le indagini dei carabinieri: la dinamica

Sul luogo dello schianto sono arrivati i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le prime testimonianze raccolte confermerebbero che il ragazzo abbia tentato di passare contemporaneamente al mezzo agricolo, finendo però contro il rimorchio e poi contro il muro laterale.

Le indagini restano aperte per chiarire ogni dettaglio, ma al momento sembra trattarsi di un tragico scontro frontale in un punto particolarmente stretto della carreggiata.

Due incidenti mortali nel giro di poche ore a Verona

Quella di Azzago è la seconda tragedia sulle strade della provincia di Verona in poche ore.

Poco prima, infatti, un ventenne di Zimella aveva perso la vita in un altro incidente a Cologna Veneta, dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’auto.