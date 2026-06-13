Morto 23enne a Guidonia vicino Roma travolto da un'auto pirata fuori dalla discoteca: l'incidente e la fuga

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una notte di divertimento si è trasformata in tragedia a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Nelle prime ore di sabato 13 giugno, un’auto pirata ha travolto due ragazzi che camminavano a bordo strada lungo via Pantano. Uno studente di 23enne è morto sul colpo, mentre un suo coetaneo è rimasto ferito. Il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito.

Morto 23enne a Guidonia vicino Roma travolto da un’auto pirata

Come riporta Roma Today, il drammatico incidente stradale si è consumato intorno alle 3 del mattino sulla strada provinciale Sp27/b, in un tratto compreso tra la via Maremmana Inferiore e viale Roma.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima e un gruppo di amici erano appena usciti da una discoteca della zona e si stavano dirigendo a piedi verso il punto in cui avevano sosta i propri veicoli.

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Improvvisamente, un’autovettura che procedeva a forte velocità ha sbandato, piombando sul gruppo di pedoni che camminava lungo il ciglio della carreggiata.

Mentre alcuni componenti della comitiva sono riusciti miracolosamente a scostarsi per evitare l’impatto, il ventitreenne e un altro ragazzo sono stati colpiti in pieno.

Subito dopo il violentissimo urto, l’automobilista ha proseguito la marcia, dileguandosi nell’oscurità senza arrestare la corsa della vettura.

Come sta l’amico del 23enne morto

La centrale operativa dell’Ares 118 ha inviato immediatamente sul posto un’automedica e tre ambulanze.

Le condizioni del 23enne sono apparse subito disperate ai sanitari, che hanno avviato tempestive manovre di rianimazione sul posto; purtroppo le lesioni riportate si sono rivelate fatali e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’altro giovane coinvolto ha riportato ferite non gravi ed è stato medicato sul posto, restando sempre cosciente e fuori pericolo.

L’importanza dei testimoni

La strada è rimasta interamente chiusa al traffico per diverse ore per consentire l’esecuzione dei rilievi tecnico-scientifici.

Le indagini per identificare il responsabile sono affidate ai carabinieri della tenenza di Guidonia e della compagnia di Tivoli, che hanno avviato una vera e propria caccia all’uomo in tutta l’area circostante e a Roma.

I militari stanno ascoltando le testimonianze dei ragazzi scampati all’incidente e hanno già provveduto ad acquisire i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza della zona per individuare il modello e la targa dell’auto pirata.