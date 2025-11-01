Morto 25enne a Bari, travolto in tangenziale mentre soccorreva un altro automobilista: ferito un amico

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si era fermato per aiutare un altro automobilista sulla statale, quando è stato travolto e ucciso. Un 25enne di Bitonto, Cosimo Magro, è morto in un incidente a Bari, investito dopo essere sceso dalla sua auto sulla tangenziale per dare assistenza a una vettura ferma sulla carreggiata. Ferito nell’incidente anche un amico.

L’incidente sulla tangenziale di Bari

L’incidente è avvenuto sulla strada statale 16 a Bari, all’altezza dei curvoni della frazione di Palese, intorno alle 5 di sabato 1 novembre.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la vittima viaggiava sull’auto guidata dalla fidanzata, di ritorno da una serata con un gruppo di amici. Mentre stavano rientrando verso casa, una 500 nera, con a bordo probabilmente due amici della coppia, ha sbandato finendo contro il guardrail e fermandosi di traverso sulla carreggiata.

Il tratto della tangenziale di Bari dove il 25enne è stato travolto e ucciso

La morte del 25enne

Il 25enne si è fermato ed è sceso dall’abitacolo per soccorrere gli occupanti della 500, ma, secondo quanto ricostruito, è stato travolto da un’altra auto che proveniva dalla direzione di Foggia mentre posizionava il triangolo di emergenza. L’automobilista si è fermato poco più avanti.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e la polizia locale. Magro è morto sul colpo, mentre l’amico che era con lui è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Bari.

Le indagini per omicidio stradale

Arrivati sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale e i carabinieri che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Il conducente dell’auto che ha travolto i due amici è stato sottoposto ai test per alcol e stupefacenti: la procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Il tratto di tangenziale interessato è stato chiuso per diverso tempo bloccando il traffico verso l’aeroporto di Bari, con code fino a un chilometro.

