Morto a 104 anni il filosofo Edgar Morin, lo studioso del "pensiero complesso" tra i più influenti di sempre

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Edgar Morin, tra i filosofi e sociologi contemporanei più influenti, è morto a Parigi venerdì 29 maggio, all’età di 104 anni. La notizia del decesso è stata confermata dalla vedova del pensatore. Morin ha fin da subito condannato il nazismo ed è stato comunista durante la guerra. Quindi dissidente dello stalinismo. Ha basato i suoi studi su un approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un’ampia gamma di temi, fra cui l’epistemologia.

Morto Edgar Morin, il filosofo francese del “pensiero complesso”

“Non sono di quelli che hanno una carriera, ma di quelli che hanno una vita”, scriveva in Mes démons (Stock, 1994). Nacque l’8 luglio 1921 a Parigi, in una famiglia ebrea originaria di Salonicco ed è stato un maestro del pensiero critico.

Filosofo, sociologo, antropologo e figura di spicco della sinistra intellettuale francese contemporanea, ha scritto oltre cento libri tradotti in circa trenta lingue. Ha continuato a lavorare anche negli anni Duemila, scrivendo numerosi libri analizzando i grandi temi dell’attualità: educazione, ambiente, politica internazionale.

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Tra i cardini del suo approccio critico c’è stato il “pensiero complesso”, concetto ripreso e reso popolare anche dal presidente francese Emmanuel Macron.

“Quando un sapere frammentario e disperso ci rende sempre più ciechi davanti ai nostri problemi fondamentali, l’intelligenza della complessità diventa un bisogno vitale per le nostre persone, le nostre culture, le nostre società”, aveva messo nero su bianco durante un incontro dell’Associazione per il pensiero complesso, fondata da lui stesso nei primi anni del nuovo millennio.

Perse la madre quando aveva soli 10 anni e successivamente studiò alla Sorbona, dove si laureò in storia e diritto. Iniziò poi a frequentare ambienti libertari vicini al campo repubblicano nella guerra civile spagnola e aderì al Partito comunista francese nel 1942.

Lo strappo con il comunismo

Venne estromesso dal Pcf nel 1951 dopo aver mosso critiche alla linea staliniana a cui la direzione del partito era fedele.

“Fu come un dolore d’infanzia, enorme e molto breve”, dichiarò in seguito, a proposito della cacciata. Lo strappo dal comunismo si consumò dopo la pubblicazione del suo primo libro, L’An zéro de l’Allemagne.

Le prese di distanza dal comunismo maturarono grazie alla sua ampia idea critica, le cui basi sono rintracciabili in una delle sue opere spartiacque, Autocritique, pubblicata nel 1959.

Entrato al Cnrs come sociologo, Morin iniziò ad approfondire fenomeni contemporanei come il cinema, la moda e la cultura di massa.

L’approccio transdisciplinare per comprendere i fenomeni del presente

Trascorse alcuni anni in America Latina e dopo, nel 1969, fu invitato all’Istituto Salk di San Diego, in California. Negli anni a seguire cominciò a scrivere la sua opera più importante, La Méthode, sei volumi pubblicati tra il 1977 e il 2004: La Nature de la nature, La Vie de la vie, La Connaissance de la connaissance, Les Idées, L’Humanité de l’humanité ed Éthique.

In La Méthode, Morin paragonò e connesse i metodi delle scienze umane a quelli delle scienze biologiche, attraverso un’ottica transdisciplinare del sapere. Inoltre, con i biologi Jacques Monod e François Jacob, prese parte alla realizzazione del Centro internazionale di studi di biologia e antropologia fondamentale all’abbazia di Royaumont.

Per quanto riguarda la religione, Morin si professò sempre agnostico e “incredulo radicale”. Nessuna concezione del mondo, sosteneva, può considerarsi depositaria della Verità, e le rappresentazioni filosofiche e religiose devono poter coesistere in un insieme multicivilizzazionale.