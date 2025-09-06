Morto a 12 anni per pertosse non diagnosticata a Chivasso, due pediatre indagate per il caso Andrea Vincenzi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il 12enne Andrea Vincenzi morì all’ospedale Regina Margherita di Chivasso, vicino Torino, dopo tre dimissioni dal pronto soccorso. Due pediatre sono indagate per omicidio colposo: la Procura di Ivrea ha disposto un incidente probatorio con nuove perizie, mentre l’ospedale difende l’operato, sostenendo che i protocolli siano stati rispettati.

Chivasso, morto a 12 anni per una pertosse

I sogni di Andrea Vincenzi, giovane portiere di 12 anni, si sono interrotti il 21 febbraio 2024 all’ospedale Regina Margherita di Chivasso.

Nei due giorni precedenti era stato visitato e dimesso tre volte dal pronto soccorso. Oggi, le due pediatre che lo avevano seguito in quelle ore risultano indagate per omicidio colposo nell’ambito dell’attività sanitaria.

Un momento della fiaccolata a Castiglione Torinese per Andrea Vincenzi, 2024

Per accertare eventuali responsabilità, la pm di Ivrea Maria Baldari ha accolto la richiesta dell’avvocato Stefano Castrale, legale dei familiari, disponendo un incidente probatorio.

La morte di Andrea Vincenzi

Tutto iniziò con un’influenza che non passava. Preoccupati, i genitori del bambino, Roberto Vincenzi e Maria Valeria Bertana, chiamarono più volte l’ambulanza per farlo portare al pronto soccorso.

Tre accessi a Chivasso non bastarono a fermare la malattia. Alla fine, la corsa disperata al Regina Margherita si concluse con la tragedia.

È stato il medico legale Alessandro Marchesi ad attribuire il decesso a una pertosse non diagnosticata, che avrebbe causato la crisi respiratoria fatale.

La Procura di Ivrea aveva già commissionato due consulenze che hanno sollevato dubbi sull’operato del personale sanitario. Per questo motivo il tribunale ha affidato nuovi accertamenti a Monica D’Amato e Vincenzo Tipo. Le verifiche riguarderanno sia la documentazione clinica, sia i campioni biologici prelevati dal corpo del ragazzo, al fine di chiarire i punti ancora controversi.

Le diverse versioni sul caso

Fabio Timeus, direttore della Pediatria di Chivasso, ha difeso l’operato dei suoi medici ricordando che gli esami effettuati e le condizioni cliniche apparentemente stabili avevano consentito le dimissioni con terapia antibiotica domiciliare.

Secondo l’ospedale, i protocolli sarebbero stati rispettati, nonostante tra il secondo e il terzo accesso fossero stati individuati un’infezione da Mycoplasma e un ematoma all’avambraccio destro.

Secondo l’accusa, invece, le due pediatre – assistite dagli avvocati Enrico Calabrese e Gian Maria Nicastro – non avrebbero adeguato la cura antibiotica pur in presenza di un evidente peggioramento.

In particolare, avrebbero omesso la sostituzione della terapia, non introdotto un secondo antibiotico e non prescritto la radiografia del torace che avrebbe potuto mostrare l’estensione del focolaio broncopolmonare. Inoltre, davanti a un quadro clinico instabile, non avrebbero disposto il ricovero necessario per un monitoraggio continuo.