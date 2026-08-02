Morto a 13 anni Mattia Maestri, era in come da nove dopo aver mangiato formaggio a latte crudo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bambino trentino che dal 2017 era in coma dopo avere mangiato un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Ad annunciarlo è stato il padre Giovanni Battista Maestri, che in tutti questi anni ha combattuto per ottenere giustizia per quanto accaduto. Due responsabili di un caseificio sono stati condannati in via definitiva per lesioni colpose.

Morto a 13 anni Mattia Maestri

Addio a Mattia Maestri. È morto il bambino della Val di Non, in Trentino, che versava da anni in coma dopo avere mangiato un formaggio fatto con latte crudo, contaminato da Escherichia coli.

Aveva 13 anni, versava in uno stato vegetativo permanente da quando ne aveva 4.

ANSA

È stato il padre Giovanni Battista Maestri ad annunciarlo con un messaggio affidato al quotidiano locale Il T: “Il nostro Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa”.

In coma dal 2017 dopo aver mangiato formaggio contaminato

Dal 2017, quando aveva 4 anni, Mattia Maestri viveva in uno stato vegetativo permanente dopo avere mangiato un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli, prodotto da un caseificio di Coredo.

Dopo essersi sentito male, il bambino era stato ricoverato in ospedale, prima a Cles e poi a Trento.

Il bambino aveva contratto la sindrome emolitico-uremica, nota come Seu, una malattia acuta grave provocata da un ceppo di Escherichia coli.

Le indagini sul formaggio e il processo

In seguito alle indagini condotte dai carabinieri del Nas, andarono a processo due responsabili del caseificio di Coredo che aveva prodotto il formaggio.

Nel luglio 2024 il Tribunale di Trento li condannò per lesioni personali colpose, stabilendo una provvisionale da un milione di euro per la famiglia Maestri.

La sentenza venne confermata e resa definitiva dalla Cassazione nel marzo 2025.

Nelle motivazioni, i giudici confermarono il nesso di causa, scrivendo che il consumo del formaggio contaminato rappresentava l’unica spiegazione scientificamente credibile della malattia.

La battaglia del padre Giovanni Battista Maestri

Nel corso degli anni il papà di Mattia Maestri ha trasformato la tragedia del figlio in una battaglia pubblica per ottenere controlli più efficaci e avvertenze chiare sui rischi dei prodotti a latte non pastorizzato.

Promotore di un’associazione di consumatori dedicata alle vittime di prodotti alimentari considerati pericolosi, Giovanni Battista Maestri ha sempre rifiutato accordi economici per ritirare le querele.

“Se accetti il compromesso, non avrai mai la certificazione della magistratura sul nesso causale. Io oggi posso dire che il formaggio ha ucciso il mio bambino”, aveva detto al Corriere della Sera lo scorso aprile.

La sua battaglia è arrivata anche al Senato, dove lo scorso febbraio ha presentato il suo libro La verità sui pericoli dei formaggi a latte non pastorizzato.