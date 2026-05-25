Morto a 14 anni dopo essere caduto dal vagone della metro di New York, stava "surfando": grave l'amico

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ragazzo di 14 anni è morto e un giovane 18enne è ricoverato in condizioni gravi: i due sono caduti dal tetto di un treno in corsa della metro di New York, mentre stavano praticando il cosiddetto “subway surfing”. L’incidente, hanno spiegato le forze dell’ordine della “Grande Mela”, è avvenuto venerdì, quando il mezzo stava attraversando il Williamsburg Bridge.

Metro New York, morto 14enne: stava facendo “subway surfing”

Secondo la ricostruzione della polizia, i due giovani stavano praticando il cosiddetto “subway surfing”, viaggiando cioè sul tetto del treno della linea J mentre il convoglio transitava dal ponte verso Manhattan.

Il 14enne è precipitato dal ponte finendo in un’area vicino all’incrocio tra Delancey Street e Lewis Street. Il diciottenne, invece, è caduto sui binari, nello stesso punto.

ANSA

Entrambi sono stati trasportati urgentemente al Bellevue Hospital, dove il più giovane è deceduto. L’amico è stato salvato e ora versa in condizioni critiche.

L’allarme della New York City Transit

Negli ultimi anni la New York City Transit ha lanciato l’allarme per l’aumento del numero di casi di “subway surfing”.

Secondo il sito di notizie The City, nel 2022 sono state fatte 928 segnalazioni per indicare persone che viaggiavano all’esterno dei treni.

Prima della pandemia Covid, nel 2019, le segnalazioni erano state 490. Dunque appare evidente che c’è un pericoloso trend in rialzo per quel che riguarda il fenomeno.

Lo scorso anno, cinque persone sono decedute in incidenti ricollegabili al “subway surfing”, come riferito dalla Metropolitan Transit Authority.

La polizia di New York ha inoltre aggiunto che fino al 23 maggio di quest’anno si è verificata una vittima legata al “subway surfing”, oltre a rendere noto che nel 2026 sono già stati effettuati 75 arresti per questo tipo di pratica.

Le parole del sindaco: “Tragedia evitabile”

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha definito l’incidente di venerdì “una tragedia evitabile”. “Nessuna famiglia dovrebbe ricevere una chiamata del genere”, ha proseguito il primo cittadino in un messaggio scritto sui social media.

“Il subway surfing è mortale. Il mio cuore è vicino alle famiglie di questi giovani”, ha concluso Mamdani.

NYC Transit: “Acrobazie suicide”

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della NYC Transit, Demetrius Crichlow: “È straziante. E sapere che viaggiare all’esterno dei treni porta inevitabilmente a esiti tragici è incomprensibile. Mi colpisce anche come genitore, che continui ad accadere”.

“Rivolgo un appello a famiglie, amici, insegnanti e a chiunque abbia contatti con adolescenti coinvolti in queste acrobazie suicide affinché li convincano a smettere”, ha aggiunto Crichlow.

Negli ultimi anni la MTA ha provato ad arginare il fenomeno del “subway surfing” tramite annunci di pubblica utilità, campagne mediatiche e altre iniziative di sensibilizzazione.

Ha anche chiesto alle piattaforme social di eliminare più rapidamente foto e video che mostrano persone impegnate in queste pratiche.