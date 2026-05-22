Morto a 17 anni nell'incidente in scooter a Gualdo Cattaneo mentre va a scuola, scontro fatale con un furgone

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una tragedia ha colpito Gualdo Cattaneo, comune in provincia di Perugia. Un ragazzo di 17 anni è morto presumibilmente a seguito di uno scontro con un furgone mentre era diretto a scuola in sella al suo scooter. L’incidente è avvenuto all’altezza della zona di Marcellano.

Incidente a Gualdo Cattaneo, muore 17enne

Come riporta Umbria24, l’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 8 della mattina del 22 maggio.

Il ragazzo si sarebbe scontrato con un mezzo che viaggiava in direzione opposta, guidato da un operaio di una ditta di Assisi.

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Il 17enne, alla guida di un motorino 125, sarebbe morto sul colpo.

Era diretto a Bastardo, frazione del comune di Giano dell’Umbria, dove si trova la scuola che frequentava.

L’incidente sarebbe avvenuto in via Villarode.

È un tratto di strada che collega la frazione di Marcellano a Bastardo.

Le indagini sull’incidente

I carabinieri della compagnia di Todi hanno effettuato tutti i rilievi di rito come riportato da numerosi fonti locali.

Ancora da accertare le cause che hanno portato al sinistro, uno scontro che sarebbe risultato fatale per il 17enne.

Come riporta Umbria24, da una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato frontale, conseguente ad una presunta invasione di carreggiata.

L’incidente sarebbe avvenuto in prossimità di una curva.

Sul posto si sarebbe recato il personale del 118, con anche l’elisoccorso, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Le condizioni dell’operaio

Come da prassi l’operaio coinvolto nell’incidente sarebbe stato sottoposto a tutti gli accertamenti previsti dal protocollo.

I test alcomelici avrebbero dato esito negativo.

Le condizioni non avrebbero fatto supporre alterazioni, si attenderebbe il responso dei test tossicologici.

Nel frattempo la Procura di Spoleto avrebbe disposto il sequestro del motorino 125 e del furgone per eventuali accertamenti tecnici.

Il precedente

Il 13 marzo 2026 un altro ragazzo di 17 anni è morto mentre stava percorrendo la strada di ritorno verso casa a Montevarchi.

A bordo del suo scooter si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da un 28enne che sopraggiungeva nella direzione opposta.

Secondo La Nazione sarebbe stato un sorpasso la causa principale del tragico incidente.